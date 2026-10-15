Mai puține primării, mai puține instituții ale statului. Planul Guvernului Niculescu pentru reorganizarea administrației

Reorganizarea administrației centrale și locale se numără printre măsurile prevăzute în programul de guvernare al premierului desemnat Luca Niculescu. Planul urmărește eliminarea structurilor care au atribuții similare și reducerea birocrației.

Programul de guvernare pentru perioada 2026–2028 prevede schimbări atât în administrația locală, unde este propusă comasarea voluntară a unor localități, cât și în instituțiile centrale, unde sunt urmărite reorganizarea și eliminarea atribuțiilor care se suprapun.

Comasarea localităților mici, cu stimulente financiare

Una dintre măsurile propuse privește localitățile cu un număr redus de locuitori. Potrivit programului de guvernare, 429 de unități administrativ-teritoriale cu cel mult 1.500 de locuitori ar putea beneficia prioritar de finanțare pentru comasarea voluntară.

Procesul ar trebui să fie voluntar, iar localitățile care aleg să se unească ar putea primi stimulente financiare pentru investiții. Astfel, două sau mai multe comune ar putea fi unite într-una singură, cu o singură primărie.

ANAF și Autoritatea Vamală Română, reunificate

O altă schimbare prevăzută în programul de guvernare este reunificarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) cu Autoritatea Vamală Română.

Cele două instituții urmează să funcționeze într-o singură autoritate fiscală și de control.

Programul prevede și introducerea unui sistem de bonusuri și penalizări pentru conducerea ANAF și structurile operative, aplicabil din 2027.

Reorganizarea instituțiilor centrale, fără reduceri uniforme de personal

Programul de guvernare prevede și reorganizarea administrației centrale, prin eliminarea structurilor care au aceleași atribuții și reducerea birocrației.

Nu sunt propuse însă reduceri procentuale identice de personal în toate instituțiile.

Programul prevede, de asemenea, digitalizarea mai multor servicii publice, astfel încât oamenii să nu mai fie nevoiți să meargă atât de des la ghișee. Printre documentele care ar urma să fie digitalizate se numără permisul de conducere.