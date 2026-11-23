Incidentul a avut loc luni, 23 noiembrie, în jurul orei 02:00, pe raza municipiului Iași. În timpul unei misiuni, polițiștii de frontieră au observat o autoutilitară care le-a atras atenția.

În urma verificărilor efectuate prin aplicația eDAC, aceștia au constatat că vehiculul figura în bazele de date cu înmatricularea suspendată.

„Polițiștii de frontieră au efectuat semnalele regulamentare de oprire, însă conducătorul auto nu s-a conformat, s-a sustras controlului încercând să acroșeze autospeciala Poliției de Frontieră și punând astfel în pericol siguranța colegilor noștri”, se arată în comunicatul Poliției de Frontieră.

În aceste condiții, polițiștii au folosit armamentul din dotare pentru a opri autoutilitara.

„În aceste împrejurări, polițiștii de frontieră au făcut uz de armamentul din dotare, cu respectarea prevederilor legale, executând un foc de avertisment în plan vertical, urmat de focuri asupra pneurilor autoutilitarei”, au precizat reprezentanții Poliției de Frontieră.

Șoferul și-a continuat deplasarea, însă ulterior a pierdut controlul vehiculului.

În interiorul autoutilitarei, polițiștii au descoperit mai multe baxuri cu țigarete. În urma inventarierii, s-a stabilit că vehiculul transporta aproximativ un milion de țigarete de contrabandă.

Întreaga cantitate de țigarete, evaluată la 527.986 de lei, precum și autoutilitara, în valoare de aproximativ 30.000 de lei, au fost indisponibilizate în vederea confiscării.

Polițiștii de frontieră continuă cercetările pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale.