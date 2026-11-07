Foc de armă la Poliția Locală Constanța. O angajată a tras accidental în timp ce își preda pistolul

O angajată a Poliției Locale Constanța, în vârstă de 36 de ani, a descărcat accidental un foc de armă la sediul instituției, vineri, în timp ce manipula pistolul din dotare la finalul programului de lucru. Nicio persoană nu a fost rănită, însă au fost provocate pagube materiale minore.

Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Constanța – Secția 4 au fost sesizați cu privire la faptul că, la sediul unei instituții publice din municipiu, a fost executat accidental un foc de armă.

Poliștii Serviciului de Investigare a Infracționalității de Mediu au efectuat cercetări la fața locului.

Din primele verificări a reieșit că femeia, angajată a instituției și autorizată să poarte armament letal în timpul serviciului, ar fi manipulat defectuos pistolul din dotare la finalul programului de lucru, în zona de acces către camera de armament.

În acest context, s-a produs descărcarea accidentală a unui foc de armă.

În urma incidentului au rezultat doar pagube materiale minore, fiind constatate urme de ricoșeu la nivelul pardoselii și pe un geam. Nicio persoană nu a fost rănită.

Arma și elementele de muniție au fost ridicate și sigilate în vederea expertizării.

În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală pentru uz de armă fără drept și distrugere. Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.