Prima pagină » Social » Foc de armă la Poliția Locală Constanța. O angajată a tras accidental în timp ce își preda pistolul

Foc de armă la Poliția Locală Constanța. O angajată a tras accidental în timp ce își preda pistolul

Un foc de armă a fost descărcat accidental, la sediul Poliției Locale Constanța, de o angajată de 36 de ani care manipula pistolul din dotare la finalul programului. Incidentul s-a soldat doar cu pagube materiale.
Foc de armă la Poliția Locală Constanța. O angajată a tras accidental în timp ce își preda pistolul
Sursa foto: ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO - poză cu caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
07 nov. 2026, 16:54, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

O angajată a Poliției Locale Constanța, în vârstă de 36 de ani, a descărcat accidental un foc de armă la sediul instituției, vineri, în timp ce manipula pistolul din dotare la finalul programului de lucru. Nicio persoană nu a fost rănită, însă au fost provocate pagube materiale minore.

Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Constanța – Secția 4 au fost sesizați cu privire la faptul că, la sediul unei instituții publice din municipiu, a fost executat accidental un foc de armă.

Poliștii Serviciului de Investigare a Infracționalității de Mediu au efectuat cercetări la fața locului.

Din primele verificări a reieșit că femeia, angajată a instituției și autorizată să poarte armament letal în timpul serviciului, ar fi manipulat defectuos pistolul din dotare la finalul programului de lucru, în zona de acces către camera de armament.

În acest context, s-a produs descărcarea accidentală a unui foc de armă.

În urma incidentului au rezultat doar pagube materiale minore, fiind constatate urme de ricoșeu la nivelul pardoselii și pe un geam. Nicio persoană nu a fost rănită.

Arma și elementele de muniție au fost ridicate și sigilate în vederea expertizării.

În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală pentru uz de armă fără drept și distrugere. Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Recomandarea video

FOTO & VIDEO | Cum arată Dunărea la Cernavodă. Unitatea 1 a fost repornită, iar luni se ia decizia privind repornirea Unității 2
G4Media
De la jucătorul „verde”, la Olguța si sărutul pasional de la VIP » Fotoreporterul GSP a surprins cadre spectaculoase în Bănie
GSP.ro
🚨 Proteste în Franța. Manifestanții încep să se strângă treptat în Piața Republicii din Paris. Autoritățile estimează că 170.000 de oameni vor ieși în stradă la nivel național astăzi
Gandul
Umilită de Marco după noaptea petrecută împreună, Gabriella nu s-a mai putut abține! A cedat și...
Cancan
Julia de la Exotic l-a refuzat pe Adrian Mutu: „Eram fițoasă”. Cum arată acum
Prosport
Turneul din Maroc al Ansamblului „Ciocârlia”, în arhivele Securității: „Nu cred că e cazul să intervin la prietenul Nicolae Ceaușescu!”. Ce instrumente a cerut regele Hassan al II-lea și ce avere le-a oferit muzicienilor în 1977
Libertatea
Celebra vedetă TV, care a trecut prin 20 de operații după ce cancerul i s-a extins la creier și plămâni, a suferit o nouă intervenție. Ce se întâmplă cu ea în aceste momente: „Îmi este frig și tremur”
CSID
Mașina Zilei: Skoda Scala 2021, compacta ideală pentru familii și oraș. Puncte forte și compromisuri la sub 8.000 de euro
Promotor