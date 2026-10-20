MerchantPro Compass: Primul trimestru cu dubla taxare a coletelor non-UE aduce +13% comenzi pe magazinele online locale. Fashion trece de la stagnare la +17%

• Primele 9 luni din 2026: valoarea vanzarilor +8,5%, numarul comenzilor +6%

• Verticalele, intre +37% la electronice, gadgets & accesorii si -15% la beauty, care cedeaza o parte din cerere farmaciilor online (+23%)

Dupa un prim semestru in care piata a crescut aproape exclusiv din valoarea cosului, eCommerce-ul romanesc schimba directia in trimestrul al treilea, primul in care coletele din afara Uniunii Europene sunt taxate atat la nivel national, cat si european. Analiza MerchantPro Compass, realizata de MerchantPro, platforma de solutii SaaS pentru eCommerce care sustine peste 2.000 de magazine online active, are la baza un esantion reprezentativ de magazine prezente pe platforma in ambele perioade comparate. Datele arata ca, pentru prima data in aproape doi ani, cresterea pietei vine din numarul de comenzi, nu din valoarea cosului, iar magazinele locale incep sa recupereze teren in categoriile cele mai expuse concurentei externe.

Astfel, in primele 9 luni din 2026, valoarea vanzarilor a crescut cu 8,5% fata de aceeasi perioada a anului trecut, numarul comenzilor cu aproape 6%, iar valoarea medie a comenzii a ajuns la 59 de euro, in crestere cu 2,5%. Avansul se datoreaza in buna masura trimestrului al treilea, in care numarul comenzilor a crescut cu 12,6%, practic in acelasi ritm cu valoarea vanzarilor (+12%), la un cos mediu stabil, de 60 de euro, dupa ce in primele doua trimestre comenzile avansasera cu doar aproximativ 2,5%.

Unde se vad primele efecte ale taxelor pe coletele din afara UE

Taxa logistica de 25 de lei, aplicata din ianuarie coletelor cu valoare sub 150 de euro sosite din afara Uniunii Europene, a fost completata din 1 iulie de taxa vamala europeana de 3 euro pentru fiecare categorie de produse din colet. Cumulate, cele doua taxe pot adauga aproape 40% la costul unei comenzi de 20 de euro, suficient cat sa reduca din avantajul de pret pe care platformele asiatice l-au construit tocmai pe segmentul achizitiilor mici.

Desi efectul taxelor nu poate fi separat complet de ceilalti factori care au influentat consumul, evolutia pe verticale sugereaza ca o parte din cerere a inceput sa revina spre magazinele locale, iar cele mai bune rezultate din trimestrul al treilea apar exact in categoriile cele mai expuse concurentei externe:

• Fashion, verticala cu cel mai mare numar de comenzi, a trecut de la o evolutie plata in primul semestru la +17% comenzi si +13% valoare in Q3. Valoarea medie a comenzii a scazut cu 3%, ceea ce indica intoarcerea achizitiilor mici.

• Articolele pentru copii au redus scaderea numarului de comenzi de la -18% in primul semestru la sub -5% in Q3, la o valoare practic egala cu anul trecut.

• Auto-moto si articolele sportive au crescut cu 16% ca numar de comenzi in Q3, in ambele cazuri cu o valoare medie a comenzii in scadere.

„Pentru prima data in aproape doi ani, cresterea vine din volum, nu din valoarea cosului. Numarul comenzilor a crescut in acelasi ritm cu vanzarile, iar avansul s-a concentrat pe comenzile de valoare mica, exact segmentul pe care platformele din afara UE l-au dominat in ultimii ani. Revenirea apare in categoriile unde concurenta lor a fost cea mai dura, fashion, jucarii, accesorii, si coincide cu momentul in care taxele pe colete au inceput sa se simta in pretul final. Nu cred ca taxele explica singure aceasta evolutie. Inflatia coborat la 6,2% in august, de la peste 10% in iunie, iar trimestrul al treilea de anul trecut a fost unul slab, afectat de majorarea TVA si de scumpirile la energie. Dar taxele au redus o diferenta de pret care, pentru o comanda mica, era greu de recuperat de un magazin local”, spune Arthur Radulescu, CEO MerchantPro.

Verticalele, de la +37% la -15%

Electronice, Gadgets si Accesorii ramane verticala cu cea mai puternica crestere, cu +37% in valoare si +33% in numar de comenzi in primele 9 luni, iar ritmul s-a mentinut si in trimestrul al treilea (+37% valoare, +38% comenzi), la un cos mediu stabil, de 90 de euro. In acelasi timp, Home & deco, una dintre cele mai importante verticale ca valoare, a accelerat in trimestrul al treilea, cu +14% valoare si +10% comenzi, dupa un prim semestru in care volumul stagnase.

La polul opus, Beauty ramane singura verticala mare cu scadere pe 9 luni, de 15% atat in valoare, cat si in numar de comenzi. Cosul mediu a ramas neschimbat, la aproximativ 42 de euro, astfel ca scaderea vine din numarul comenzilor, nu din orientarea cumparatorilor spre produse mai ieftine. In aceeasi perioada, Pharma a crescut cu 23% in valoare si cu o treime ca numar de comenzi. In trimestrul al treilea, ritmul de crestere al pharma s-a temperat la +15%, iar scaderea beauty s-a redus de la -19% in primul semestru la -7%.

„Beauty si pharma se suprapun tot mai mult, mai ales pe dermatocosmetice, pe care farmaciile online le ofera la preturi comparabile si alaturi de produsele pe care oamenii le cumpara oricum in mod regulat. Cel mai probabil, o parte din cererea pierduta de beauty a ajuns acolo. Faptul ca, in trimestrul al treilea, scaderea beauty s-a redus, iar cresterea pharma s-a temperat ne face sa credem ca acest transfer incepe sa se stabilizeze”, explica Arthur Radulescu, CEO MerchantPro.

Carti & Muzica (+11% in valoare pe 9 luni) creste aproape exclusiv prin valoarea medie a comenzii, iar Bijuteriile (+10%) in principal prin aceasta, in timp ce Produsele alimentare (+10% in valoare, +15% in numar de comenzi) urmeaza tiparul opus.

Totodata, verticala B2B inregistreaza cea mai rapida crestere a numarului de comenzi dintre categoriile mari ale esantionului, cu o treime mai multe comenzi in primele 9 luni si cu 41% mai multe in trimestrul al treilea, un ritm de patru ori mai rapid decat cel al valorii vanzarilor, confirmand tendinta semnalata la jumatatea anului.

Online-ul creste, retailul fizic scade

Evolutia comertului online contrasteaza cu cea a retailului total. Potrivit INS, volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul a scazut cu 5% in primele 8 luni din 2026, iar august a fost prima luna din an cu o evolutie usor pozitiva. In aceeasi perioada, numarul comenzilor din esantionul MerchantPro a crescut cu aproape 6%, semn ca o parte tot mai mare din consum se muta online, chiar intr-un an de cheltuieli prudente.

„Pentru comercianti, provocarea este acum sa fie gasiti de cumparatorul care se intoarce. O taxa poate mari costul unei comenzi, dar nu schimba locul in care incepe cautarea, iar astazi aceasta incepe tot mai des pe un marketplace sau intr-un asistent AI. Urmeaza cea mai importanta perioada comerciala a anului, cu Black Friday si sarbatorile, iar in perioada urmatoare ar trebui sa intre in vigoare si taxa europeana de manipulare pentru coletele din afara UE. Din 2028, reforma vamala va elimina complet regimul special al coletelor de valoare mica. Diferenta de pret fata de platformele externe se va reduce, dar nu va disparea, asa ca avantajul nu se mai castiga doar prin pret. Comerciantii care folosesc aceste luni pentru a-si intelege mai bine clientii, prin date, personalizare si o experienta de cumparare fara frictiuni, vor transforma o revenire conjuncturala intr-o relatie pe termen lung”, spune Arthur Radulescu.

Potrivit raportului MerchantPro eCommerce Insights 2026, care combina datele proprii din platforma cu surse publice si indicatori macroeconomici, piata locala de eCommerce a depasit 8,1 miliarde de euro in 2025 si ar urma sa treaca de 8,5 miliarde in 2026, cu un ritm de crestere estimat de aproximativ 5%. Rezultatele primelor 9 luni confirma acest ritm, iar evolutia din trimestrul al treilea indica chiar un potential de depasire a acestuia, daca se mentine si in sezonul de sfarsit de an.

Despre MerchantPro

MerchantPro, proiect al companiei ShopMania Net, este o platforma SaaS de eCommerce dedicata magazinelor online care urmaresc sa creasca sustenabil intr-un mediu digital tot mai competitiv.

Prin functionalitati avansate, suport specializat si solutii adaptate diferitelor etape de dezvoltare, MerchantPro raspunde nevoilor comerciantilor de orice dimensiune, care investesc constant in experienta de cumparare, eficienta operationala si capacitatea de a se adapta rapid la schimbarile din piata.