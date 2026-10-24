Alegeri cu miză uriașă la granița României. O surpriză uriașă s-ar putea produce

Alegerile parlamentare anticipate din Serbia vor avea loc duminică. Este un scrutin intens, organizat după aproape doi ani de proteste masive. Analiștii spun că pentru prima dată după 14 de guvernare, Partidul Progresist Sârb (SNS) ar putea pierde puterea.

Protestele anticorupție au declanșat alegerile din Serbia

Liderul SNS este chiar fostul președinte al Serbiei, Aleksandar Vučić. În septembrie, înainte de a demisiona din funcție, Vučić a dizolvat Parlamentul și a convocat alegeri anticipate ca urmare a protestelor anticorupție de amploare. El a demisionat din poziția de președinte cu doi ani înainte de termen pentru a putea candida și eventual pentru a obține postul de prim-ministru, conducând lista electorală numită „Aleksandar Vučić – Serbia Unită”.

Protestele masive din Serbia au început în noiembrie 2024. Mișcarea stradală a fost declanșată de tragedia de la gara din Novi Sad, unde prăbușirea unei copertine din beton a ucis 16 persoane. Ulterior, protestele conduse de studenți s-au extins în toată țara și s-au îndreptat împotriva sistemului corupt.

Studenții ar putea provoca marea surpriză a alegerilor din Serbia

Principala surpriză la alegerile de duminică ar putea veni din partea Listei Studenților. Mișcarea civică, transformată recent în forță politică, este cotată cu șanse mari de a câștiga alegerile parlamentare din Serbia. Noua formațiune a încheiat campania printr-un miting uriaș de solidaritate în Belgrad, cerând schimbarea regimului. Sondajele de opinie arată o luptă echilibrată între partidul de guvernământ și formațiunea studenților.

Duminică, urnele se vor deschide la ora 7.00 și se vor închide la 20.00, ora Belgradului. O decizia controversată a autorităților sârbe vizează programul secțiilor de votare din străinătate. Acestea au stabilit că orarul trebuie să fie sincronizat strict cu ora locală din Serbia. Asta înseamnă că sârbii din SUA, Canada sau Australia vor fi nevoiți să voteze la ore atipice sau chiar pe parcursul nopții.