Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus reținerea unui inculpat, în vârstă de 19 ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de viol săvârșit asupra unui minor, operațiuni cu materiale ce conțin abuzuri sexuale asupra minorilor, șantaj și amenințare.

Potrivit procurorilor, în luna ianuarie 2025 „inculpatul a intrat în legătură prin rețelele de socializare cu o persoană vătămată minoră (14 ani), pe care, în contextul mai multor discuții, a determinat-o să realizeze și să îi transmită imagini în care să apară în ipostaze sexuale explicite.

Totodată, în cursul lunii iunie 2026, inculpatul s-a întâlnit cu victima minoră și a întreținut acte de natură sexuală cu aceasta, context în care a realizat un material video pe care l-a stocat în telefonul mobil”.

I-a cerut bani, dar a publicat filmarea

Ulterior, în luna octombrie 2026, tânărul, în mod repetat, i-a cerut persoanei fetei, sume de bani pentru a nu difuza respectiva înregistrare, pe care însă a distribuit-o în mediul online, pe un cont de socializare în cadrul unui set de materiale în care erau și mai multe fotografii cu victima în ipostaze erotice.

„Având în vedere faptul că familia adolescentei a aflat despre imaginile postate de către inculpat și a solicitat explicații, acesta a proferat amenințări cu acte de violență extremă (suprimarea vieții și incendierea locuinței familiei persoanei vătămate)”, au mai transmis procurorii DIICOT.

În ziua de 23.11.2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Alba a dispus arestarea preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

Actele de urmărire penală au fost realizate împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia.