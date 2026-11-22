„L-au executat la botezul ăla, nu a ieșit nici Finu, nici Nașu, nu a ieșit niciunul vinovat. L-au scos pe el cu șinșila aia”, a spus Constantin Toma, duminică, la Digi24.

El a adăugat că imaginea negativă creată în urma botezului de la Timișoara a fost transferată asupra lui Marcel Ciolacu.

„S-a dus toată imaginea negativă, dacă mai era nevoie, pe Marcel Ciolacu. Practic, el a devenit acum, cum să vă spun, l-au anihilat complet”, a declarat primarul.

Toma spune că Ciolacu are influență în organizațiile PSD

Primarul din Buzău consideră că Marcel Ciolacu păstrează o influență importantă în partid, inclusiv prin oamenii numiți în organizațiile județene și în instituțiile statului.

„Gândiți-vă că, probabil, trei sferturi din șefii de organizații, din toate județele, organizații PSD, sunt puși de el, și o mulțime de oameni pe funcții, pe la toate instituțiile astea ale statului centralizate, pe la firmele de stat”, a afirmat Constantin Toma.

Întrebat dacă a fost vorba despre o răfuială în interiorul PSD, primarul a respins această interpretare, dar a făcut referire la responsabilitatea celor implicați în organizarea evenimentului de la Timișoara.

Constantin Toma spune că este în continuare membru PSD

Primarul a spus că are o relație „extraordinară” cu Marcel Ciolacu, președintele Consiliului Județean Buzău. „Instituțional, cum zice el”, a explicat Toma, arătând că președintele CJ și primarul municipiului trebuie să colaboreze în proiecte comune, precum cele privind gestionarea deșeurilor și alimentarea cu apă.

În aceeași discuție, primarul municipiului Buzău a precizat că este în continuare membru PSD, după ce a fost întrebat despre fotografia în care apărea alături de Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu, aflați în vizită la Buzău. Toma a explicat că au stat la o cafea timp de aproximativ 20 de minute.