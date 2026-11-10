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Târgul de Crăciun din Cluj-Napoca vine cu o premieră spectaculoasă. Când se deschide și cine concertează

Târgul de Crăciun din Cluj-Napoca se deschide pe 20 noiembrie, în Piața Unirii, cu un concert Smiley și un program de evenimente care include spectacole imersive de lumini și muzică, atracții pentru copii și concerte susținute de artiști cunoscuți.
Târgul de Crăciun din Cluj-Napoca vine cu o premieră spectaculoasă. Când se deschide și cine concertează
Cosmin Pirv
10 nov. 2026, 12:38, Life-Inedit
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Târgul de Crăciun din Cluj-Napoca va putea fi vizitat până la 1 ianuarie 2027 și va avea o scenă și porți de acces cu design nou. Una dintre principalele noutăți va fi un spectacol imersiv în care proiecțiile luminoase vor anima cupola din Piața Unirii, în sincron cu o coloană sonoră specială.

Spectacolele de lumini vor avea loc zilnic, la orele 17.00, 19.00, 20.00 și 21.30, fiecare având o durată de zece minute.

Roata panoramică, caruselul și Sania lui Moș Crăciun vor reveni în piață. Experiențele dedicate tradițiilor vor continua în căsuțele meșterilor populari, unde vizitatorii vor putea participa la ateliere și vor avea ocazia să descopere tehnici și meșteșuguri românești. Zeci de căsuțe vor întregi atmosfera târgului și îi vor întâmpina pe vizitatori cu preparate tradiționale, bunătăți calde, produse de sezon, cadouri și obiecte artizanale românești.

Programul va include ateliere pentru copii, întâlniri cu personaje de poveste, colinde și recitaluri susținute de artiști precum Fuego, The Urs, Nouă Unșpe, Azur, Ilinca și Zodier.

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