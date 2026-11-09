Bijuterii inedite, căsuțe pictate manual și delicii gastronomice, toate la Târgul de Crăciun din Sibiu

Ajuns la cea de-a 19-a ediție, evenimentul continuă tradiția începută în 2007 și vine anul acesta cu numeroase noutăți. Târgul va putea fi vizitat până în 3 ianuarie 2027, iar accesul publicului este gratuit.

Ediția din 2026 are o semnificație specială, fiind prima organizată după ce Târgul de Crăciun din Sibiu a primit distincția „Excellent European Christmas Market” 2026, o recunoaștere europeană a evoluției și atractivității evenimentului.

Peste 120 de expozanți din România și din străinătate

Vizitatorii vor putea descoperi aproximativ 120 de expozanți din peste 20 de județe ale țării, alături de specialități din Italia și Ungaria. Aproximativ o treime dintre participanți sunt prezenți pentru prima dată în Piața Mare.

Circa 40% dintre expozanți provin din județul Sibiu, iar cele mai bine reprezentate județe, după Sibiu, sunt Cluj și Timiș, urmate de Argeș, Vrancea, Harghita, Maramureș și București.

Oferta include decorațiuni de Crăciun, produse artizanale, cadouri, jucării, haine și obiecte realizate manual, dar și preparate tradiționale, dulciuri și băuturi calde.

Printre noutățile acestei ediții se numără bijuteriile și decorațiunile de autor din rășină, obiectele din sticlă topită, lămpile și ornamentele care captează lumina, căsuțele sibiene din lemn pictate manual, obiectele sculptate în lemn și hainele brodate cu motive tradiționale.

Nu vor lipsi nici figurinele croșetate manual și jucăriile realizate prin imprimare 3D.

Ce bunătăți vor găsi vizitatorii la Târgul de Crăciun

Oferta gastronomică vine cu preparate noi, pe lângă produsele tradiționale deja consacrate. Printre specialitățile anunțate se numără lichiu copt pe vatră, pită de casă, pogăcele cu jumări, sandvișuri gourmet cu pulled pork și trufe, porumb fiert în mai multe variante și masala chai.

Vizitatorii vor putea găsi, de asemenea, dulciuri, băuturi calde și preparate specifice sezonului de iarnă.

„Capitala Crăciunului”, programul cultural din Piața Mare

O altă atracție a ediției din acest an este programul cultural „Capitala Crăciunului”, cofinanțat de Primăria Municipiului Sibiu.

Scena amplasată în centrul Pieței Mari va găzdui artiști, grupuri de colindători și formații locale. Trupele interesate să participe se pot înscrie prin formularul disponibil pe site-ul Capitala Crăciunului, unde sunt publicate și informațiile despre proiect.

Totodată, petrecerile de la Christmas Chalet revin în fiecare weekend, după succesul înregistrat anul trecut. Organizatorii urmează să anunțe programul și detaliile privind rezervările, locurile fiind limitate.

Piața Mare, reorganizată pentru ediția din 2026

Amenajarea din acest an aduce o nouă perspectivă asupra Târgului de Crăciun, prin zone cu identități vizuale distincte și un traseu de vizitare gândit pentru confortul publicului, inclusiv în serile aglomerate.

„Ne-am dorit ca ediția din acest an să aducă ceva nou, fără să pierdem ceea ce face Târgul de Crăciun din Sibiu atât de special: atmosfera, întâlnirile dintre oameni și bucuria de a descoperi lucruri frumoase”, a declarat Andrei Drăgan Răduleț, organizatorul evenimentului.

Acesta a subliniat că distincția „Excellent European Christmas Market” 2026 reprezintă o recunoaștere importantă a parcursului început în 2007 și o motivație pentru dezvoltarea evenimentului în anii următori.

Târgul de Crăciun din Sibiu va fi deschis în perioada 13 noiembrie 2026 – 3 ianuarie 2027, în Piața Mare. Accesul este gratuit.

Evenimentul este organizat de Asociația Events for Tourism.