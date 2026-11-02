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Protestele elevilor au fost reluate în Franța, după vacanța de două săptămâni. Manifestațiile sunt însă de amploare redusă

Protestele elevilor de liceu au fost reluate luni în Franța, după o vacanță de două săptămâni, însă la o scară mult mai redusă față de săptămânile precedente. Elevii au încercat să blocheze accesul în câteva licee din Paris, Marsilia și Rennes, potrivit presei franceze.
Protestele elevilor au fost reluate în Franța, după vacanța de două săptămâni. Manifestațiile sunt însă de amploare redusă
Andrei Rachieru
02 nov. 2026, 11:30, Știri externe
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În săptămânile dinaintea vacanței, sute dintre cele peste 3.000 de licee din Franța au fost blocate de protestatari. Manifestațiile, începute în septembrie în suburbiile Parisului, s-au extins în mai multe regiuni ale țării și au depășit treptat revendicările din domeniul educației, incluzând nemulțumiri legate de costul vieții. La proteste s-au alăturat sindicaliști și activiști, iar unele manifestații au degenerat în violențe.

Un val de proteste asociate generației Z a cuprins mai multe țări europene, printre care Germania, Italia, Belgia și Albania. Nemulțumirile vizează, printre altele, creșterea costului vieții, starea precară a școlilor și corupția percepută la nivelul autorităților, scrie Reuters.

Luna trecută, protestele din Franța au degenerat în confruntări violente cu poliția și revolte în mai multe orașe, unde au fost jefuite magazine. Manifestațiile au reprezentat o nouă provocare pentru guvernul minoritar condus de președintele Emmanuel Macron.

„În ceea ce privește blocajele sau, mai degrabă, tentativele de blocare, fenomenul este foarte marginal. Vorbim despre doar câteva unități, câteva licee izolate”, a declarat ministrul francez al Educației, Édouard Geffray, luni dimineață, la postul de radio France Inter.

Oficialul a precizat că protestele sunt permise, însă blocarea accesului în școli este ilegală. Imaginile difuzate de televiziunile franceze au arătat prezența polițiștilor în apropierea unităților de învățământ, fără ca aceștia să poarte echipamentul complet pentru intervenții antirevoltă.

Elevii cer renovarea școlilor învechite, angajarea unui număr mai mare de profesori, creșterea numărului de locuri în universități și eliminarea sistemului de admitere în învățământul superior, pe care îl consideră inechitabil din punct de vedere social.

Săptămâna trecută, ministrul Educației a propus limitarea numărului de elevi dintr-o clasă la 28, alocarea a patru miliarde de euro pentru renovarea școlilor, crearea a 15.000 de locuri suplimentare în învățământul superior și introducerea unui nou sistem de admitere până în 2028.

Reprezentanții elevilor de liceu au considerat însă că propunerile nu sunt suficiente și au anunțat că vor continua protestele.

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