Franța află vineri dacă îi va fi retrogradat ratingul de credit. Protestele violente și criza bugetară agravează situația

Franța așteaptă vineri decizia agenției de evaluare financiară Moody’s privind ratingul său de credit. Protestele violente și blocajele politice îngreunează eforturile guvernului de a reduce deficitul bugetar.

Potrivit Reuters, decizia este așteptată la ora 23.00, ora României, după închiderea piețelor financiare americane. Majoritatea analiștilor estimează că Moody’s va reduce ratingul actual al Franței, Aa3, care plasează țara în categoria statelor considerate sigure pentru investiții. Ratingul are însă perspectivă negativă din octombrie 2025, ceea ce indică riscul unei retrogradări.

O astfel de decizie ar aduce Moody’s în linie cu celelalte două mari agenții de evaluare financiară, Standard & Poor’s și Fitch, care au redus deja ratingul Franței.

Ratingul de credit arată cât de sigur este considerat un stat pentru investitorii care îi împrumută bani. Cu cât ratingul scade, cu atât statul riscă să plătească dobânzi mai mari pentru împrumuturi.

Franța se împrumută mai scump decât Italia

Franța plătește deja dobânzi mai mari pentru împrumuturi decât alte state europene cu ratinguri mai slabe, precum Italia.

Investitorii sunt îngrijorați de deficitul bugetar, unul dintre cele mai mari din zona euro, dar și de alegerile prezidențiale programate pentru 18 aprilie și 2 mai 2027. Sondajele indică posibilitatea unei victorii a extremei drepte.

Joi, diferența dintre dobânzile obligațiunilor franceze și cele germane, considerate mai sigure, a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii 15 ani.

Totodată, randamentul obligațiunilor franceze pe zece ani a urcat la 5,14%, cel mai ridicat nivel din iulie 2002, semn că statul francez trebuie să plătească tot mai mult pentru a se împrumuta.

O retrogradare cu o singură treaptă, de la Aa3 la A1, nu ar scoate Franța din categoria statelor considerate sigure pentru investiții. Totuși, reducerile repetate ale ratingului ar putea determina unii investitori să renunțe la obligațiunile franceze.

Protestele și blocajele politice agravează criza din Franța

Situația financiară a Franței este agravată de protestele care au cuprins țara în ultimele zile.

Manifestațiile, organizate inițial împotriva finanțării insuficiente a școlilor, au degenerat în revolte, în timpul unor proteste de amploare față de costul vieții. Au avut loc violențe și jafuri, iar imaginile difuzate de televiziuni au arătat dificultățile guvernului de a impune reduceri ale cheltuielilor publice.

Executivul francez a refuzat până acum să aloce fonduri suplimentare pentru școli sau să majoreze salariul minim. Noi proteste sunt programate pentru sâmbătă.

Guvernul întâmpină dificultăți și în Parlament, unde Adunarea Națională, camera inferioară a legislativului, a eliminat unele dintre principalele măsuri de economisire prevăzute în proiectul bugetului pentru 2027.

Obiectivul autorităților este reducerea deficitului bugetar de la 5,4% din produsul intern brut în 2026 la 5% în 2027. Partidele de opoziție nu par însă dispuse să accepte compromisuri înaintea alegerilor prezidențiale și contestă reducerile de cheltuieli, solicitând în același timp fonduri suplimentare.

Investitorii se tem de noi retrogradări după alegerile prezidențiale

Piețele financiare anticipează deja o reducere a ratingului Franței, astfel că investitorii sunt interesați mai ales de perspectiva pe care o va anunța Moody’s, a explicat Rushabh Amin, administrator de portofoliu la compania americană de investiții Allspring Global Investments.

Moody’s a avertizat la începutul lunii octombrie că evoluția ratingului Franței va depinde de capacitatea guvernului de a depăși diviziunile din Parlament.

„Trebuie să așteptăm să vedem cum evoluează situația în următoarele șase luni, până la alegeri. Acest lucru va avea un impact mai important asupra diferenței dintre dobânzi”, a declarat Amin.

Potrivit experților în investiții, problemele financiare ale Franței s-ar putea agrava după alegerile prezidențiale.

Dacă Moody’s, Standard & Poor’s și Fitch ar reduce toate ratingul Franței la nivelul BBB, apropiindu-l de categoria investițiilor speculative, unii investitori ar putea fi obligați să vândă obligațiunile franceze, deoarece regulile lor nu permit deținerea unor active cu ratinguri prea scăzute.

„Atunci lucrurile ar putea începe să se înrăutățească serios”, avertizează Mike Bell, specialist la RBC BlueBay Asset Management, companie de administrare a investițiilor din grupul bancar canadian RBC.