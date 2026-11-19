O investigație a publicației maghiare 444.hu arată că Ministerul Afacerilor Externe al Ungariei a plătit 4,8 miliarde de forinți, echivalentul a aproximativ 13,06 milioane de euro, pentru 327 de deplasări efectuate între 2015 și 2025. Jurnaliștii au obținut documentele după mai bine de un an de demersuri judiciare, în condițiile în care ministerul refuzase inițial să le pună la dispoziție.

Aproape 500.000 de euro pentru o singură deplasare în Asia

Cea mai costisitoare călătorie din documentele analizate a fost cea în Vietnam și Singapore, din 2017. Nota de plată a ajuns la 180,4 milioane de forinți, echivalentul a aproape 490.000 de euro. O altă deplasare scumpă a fost cea din Argentina, în 2023, pentru care autoritățile ungare au cheltuit aproximativ 433.000 de euro.

Cinci vizite în Statele Unite au costat, împreună, 380 de milioane de forinți, adică aproximativ 1,04 milioane de euro. Numai călătoria din 2024, când Orbán s-a întâlnit cu Donald Trump, a presupus cheltuieli de aproape 350.000 de euro. În China, o deplasare din 2023 a costat aproximativ 290.000 de euro. Sumele includ cheltuielile delegațiilor, nu doar pe cele ale fostului premier.

Orbán’s foreign trips cost Hungarian taxpayers EUR 13 million – luxury hotels, Michelin-starred dinners and football matches included #hungary #dailynewshungary https://t.co/ptfAd384ZI — Daily News Hungary (@DNewsHungary) November 18, 2026

Campionatul Mondial din Qatar, o deplasare de 360.000 de euro

Printre cele mai controversate cheltuieli se numără cele legate de participarea lui Orbán la Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar, în 2022. Potrivit documentelor prezentate de 444.hu, deplasarea a costat aproximativ 360.000 de euro. Din această sumă, aproape 343.000 de euro au reprezentat numai cheltuielile de cazare.

O investigație separată a publicației arată că, între 2016 și 2026, Ministerul de Externe a acoperit cheltuieli pentru nouă deplasări legate de meciuri de fotbal. Costurile au depășit 280 de milioane de forinți, echivalentul a aproximativ 760.000 de euro. Din această sumă, 180 de milioane de forinți au fost cheltuite pe cazare și 79 de milioane pe transport. Alte 8,3 milioane au fost plătite pentru accesul în saloane VIP din aeroporturi.

Cheltuielile reale ar putea fi mai mari

Cele 13 milioane de euro nu reprezintă costul complet al deplasărilor lui Orbán. Lista obținută de jurnaliști nu include toate călătoriile efectuate cu aeronave militare, ale căror cheltuieli erau gestionate separat de Ministerul Apărării. Documentele indică și o creștere considerabilă a costurilor de cazare. În 2025, Ministerul de Externe a plătit aproape 450 de milioane de forinți pentru hotelurile delegațiilor, aproape cât în perioada 2016-2021 la un loc.