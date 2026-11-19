UPDATE: Președintele american Donald Trump a declarat joi, în timpul reuniunii trilaterale cu Vladimir Putin și Xi Jinping, desfășurată la Shenzhen, în marja summitului APEC, că „Curtea Penală Internațională a scăpat de sub control”, potrivit Reuters, citată de The Guardian. Afirmația are o semnificație aparte în condițiile în care instanța de la Haga a emis, în martie 2023, un mandat de arestare pe numele președintelui rus, pentru presupusa deportare ilegală a unor copii ucraineni din teritoriile ocupate către Rusia. (CITEȘTE MAI MULTE AICI!)

UPDATE: Trump a declarat că întâlnirea dintre liderii celor mai mari puteri nucleare ale lumii este o oportunitate de a stabili regulile pentru controlul armelor nucleare, relatează The Guardian.

Ultimul tratat privind armele nucleare dintre Rusia și SUA, cunoscut sub numele de „Un Nou Început”, a expirat în februarie , iar Trump a declarat că dorește un nou acord care să includă și China. Însă China a semnalat că nu este probabil să accepte nicio limită a arsenalului său, care este mai mic decât cel al SUA sau al Rusiei.

UPDATE: Președintele rus Vladimir Putin a declarat, în cadrul reuniunii cu omologii săi american și chinez, Donald Trump și Xi Jinping, desfășurată la summitul APEC din China, că discuțiile ar trebui să vizeze atât relațiile internaționale, cât și securitatea energetică. „Ar trebui să discutăm despre relațiile globale și regionale, precum și despre securitatea energetică”, a afirmat liderul de la Kremlin.

Putin a subliniat totodată importanța cooperării constructive cu Statele Unite, apreciind că Washingtonul poate juca un rol în consolidarea stabilității internaționale. „Statele Unite pot contribui la consolidarea stabilității globale dacă vor coopera în mod constructiv”, a declarat președintele rus, potrivit afirmațiilor transmise de la reuniune de The Guardian.

UPDATE: Premierul Luca Niculescu a declarat joi, în marja Forumului de afaceri franco-român „Nouvelle Europe Forum 2030”, referindu-se la implicațiile pentru România și Uniunea Europeană, că „securitatea europeană este ceva ce ne privește în primul rând pe noi”, invocând conceptul „NATO 3.0”, care presupune asumarea unei responsabilități sporite de către Europa în domeniul apărării. (CITEȘTE MAI MULTE AICI!)

UPDATE: Mesajul lui Zelenski: „Problemele Ucrainei trebuie decise cu participarea Ucrainei” (CITEȘTE MAI MULTE AICI!)

UPDATE: Ce a declarat Xi Jinping după întâlnirea cu Trump: „Am stabilit o nouă definiție a unei relații constructive între China și SUA, caracterizată prin stabilitate strategică, oferindu-i un conținut nou, bazat pe respect, echitate și reciprocitate”. (AFLĂ AICI DECLARAȚIILE INTEGRALE!)

Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin a avut loc în orașul Shenzhen, din sudul Chinei, în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC).

Potrivit publicației germane Bild președintele american a făcut o remarcă amuzantă chiar înainte de începerea discuțiilor oficiale.

În momentul în care a intrat în încăperea unde îl aștepta Vladimir Putin, Trump a arătat spre liderul rus și a întrebat, în glumă: „Cine este acesta?”.

Președintele american a izbucnit apoi în râs și a completat: „Este prietenul meu”.

Imaginile difuzate de televiziuni i-au surprins pe cei doi lideri strângându-și mâinile, în timp ce Putin zâmbea.

🚨 JUST IN: President Trump and Vladimir Putin have a PULL-ASIDE meeting in China 47: „Who is HE? Heh! He’s my FRIEND!” 🤣 „He’s my friend. We’ve had a great relationship for many years. We’ve known each other for a long time. And I think a lot of WONDERFUL things can come out of this.” 🇺🇸 — Nick Sortor (@nicksortor) November 19, 2026

Trump s-a declarat optimist în privința rezultatului întrevederii, afirmând că discuțiile ar putea conduce la câteva „lucruri minunate”.

Discuțiile dintre Trump și Putin s-au încheiat după aproximativ 40 de minute

Întrevederea dintre cei doi președinți a durat aproximativ 40 de minute.

Casa Albă a descris discuțiile drept o întâlnire informală, folosind termenul englezesc „pull-aside”, conform CNN. Această formulare indică un schimb de opinii mai puțin protocolar decât o reuniune bilaterală oficială.

Înaintea întâlnirii, Kremlinul anunțase că principalul subiect al discuțiilor urma să fie războiul din Ucraina.

Donald Trump încearcă să obțină încheierea conflictului, însă, deocamdată, nu au fost comunicate eventuale înțelegeri rezultate în urma conversației cu Putin.

Evoluția negocierilor este importantă inclusiv pentru România, în condițiile în care războiul se desfășoară la granițele țării, iar orice posibil acord de pace ar putea influența securitatea întregii regiuni a Mării Negre.

Urmează un summit fără precedent între Trump, Putin și Xi Jinping

Agenda diplomatică a președintelui american în China include și o întrevedere bilaterală cu liderul chinez Xi Jinping.

Ulterior, Trump, Putin și Xi urmează să participe la prima reuniune în format trilateral a celor trei lideri, un eveniment cu implicații importante pentru relațiile dintre Washington, Moscova și Beijing.

Întâlnirile au loc în contextul summitului APEC, organizație înființată în 1989, care reunește 21 de economii din regiunea Asia-Pacific, printre care Statele Unite, China, Rusia, Japonia, Coreea de Sud, Australia și Canada.

Forumul este dedicat în principal comerțului, investițiilor și cooperării economice, însă reuniunea din Shenzhen oferă și cadrul unor discuții diplomatice privind marile probleme internaționale.

Pentru România și ceilalți aliați europeni ai Ucrainei, rezultatele contactelor dintre liderii american, rus și chinez ar putea avea o relevanță deosebită în perspectiva viitoarelor negocieri privind încheierea războiului.