Epurare-record la vârful Chinei. Xi Jinping elimină 33 de oficiali, inclusiv generali de top. Cele mai multe absențe la conducerea partidului de după Mao

Decizia a fost anunțată joi, 29 octombrie, în comunicatul oficial al celei de-a cincea sesiuni plenare a Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, publicat de agenția de stat Xinhua.

Printre cei 33 de oficiali excluși se numără Ma Xingrui, fost membru al Biroului Politic și fost lider al Partidului Comunist în regiunea Xinjiang, dar și Zhang Youxia, fost vicepreședinte al Comisiei Militare Centrale, organismul care conduce forțele armate chineze.

Zhang Youxia a fost unul dintre cei mai puternici generali ai Chinei și un personaj important în structura militară aflată sub autoritatea directă a președintelui Xi Jinping.

De asemenea, pe lista oficialilor excluși figurează Liu Zhenli, fost șef al Departamentului Statului Major Întrunit al Comisiei Militare Centrale, Liu Jianchao, fost șef al Departamentului Internațional al Partidului Comunist, Jin Zhuanglong, fost ministru al Industriei, și Yi Huiman, fost președinte al autorității chineze de reglementare a piețelor de capital.

Separat, Li Yunze, fostul șef al autorității de supraveghere financiară a Chinei, a fost înlăturat din funcția deținută în cadrul partidului.

Deși amploarea excluderilor este neobișnuită pentru perioada recentă, epurările politice au o istorie mult mai lungă în China comunistă. În timpul lui Mao Zedong, îndeosebi în perioada Revoluției Culturale din 1966-1976, numeroși lideri ai partidului și statului au fost îndepărtați, persecutați sau închiși.

Armata chineză, în centrul unei epurări de proporții

Potrivit BBC, 16 dintre cei 33 de oficiali excluși provin din structurile militare, ceea ce evidențiază amploarea campaniei de disciplinare a armatei chineze.

Îndepărtarea unor comandanți de asemenea rang reprezintă o schimbare majoră în conducerea militară a Chinei, într-o perioadă în care Beijingul își modernizează forțele armate.

După aceste îndepărtări, Comisia Militară Centrală a rămas cu doar doi membri activi: Xi Jinping și generalul Zhang Shengmin, responsabil de disciplina militară.

Joi, Zhang Shengmin a fost promovat și în Biroul Politic al Partidului Comunist Chinez, restabilind reprezentarea conducerii militare în acest organism.

Un număr record de oficiali excluși. Reuniune cu cele mai multe absențe din ultimele decenii

Amploarea epurărilor s-a reflectat și în participarea la reuniunea Comitetului Central.

Potrivit BBC, doar 279 de membri au participat la cea de-a cincea sesiune plenară, comparativ cu 315 la reuniunea din octombrie 2025 și 364 la cea din iulie 2024.

Aceasta reprezintă o rată de participare de aproximativ 74%, cea mai scăzută înregistrată la asemenea reuniuni în perioada de după Mao Zedong.

Este pentru prima dată în cei 14 ani de conducere ai lui Xi Jinping când numărul participanților la un asemenea plen a coborât sub 300.

În cadrul reuniunii, conducerea comunistă a adoptat și o rezoluție privind consolidarea disciplinei interne și intensificarea măsurilor împotriva corupției.

Xi Jinping își consolidează controlul înaintea congresului din 2027

Xi Jinping, aflat la conducerea Chinei din 2012, a transformat combaterea corupției într-unul dintre principalele instrumente ale politicii sale interne.

Campania a vizat, de-a lungul anilor, atât oficiali locali, cât și responsabili de la cele mai înalte niveluri ale administrației, partidului și armatei.

Autoritățile chineze prezintă aceste măsuri drept necesare pentru eliminarea corupției și întărirea disciplinei instituționale. În același timp, amploarea epurărilor a alimentat ideea potrivit cărora acestea contribuie și la consolidarea controlului politic exercitat de Xi Jinping.

Noua serie de excluderi intervine înaintea celui de-al XXI-lea Congres al Partidului Comunist Chinez, programat pentru a doua jumătate a anului 2027.

La congres, Xi Jinping este așteptat să urmărească obținerea unui al patrulea mandat de cinci ani în funcția de secretar general al partidului, ceea ce i-ar permite să își prelungească dominația asupra sistemului politic chinez.