Pelerinajul de Sfântul Dimitrie cel Nou 2026: Moaștele Sfintei Elisabeta de la Pasărea vor fi aduse la București / Când se pot închina credincioșii fără aglomerație

În primele zile ale pelerinajului, între 18 și 23 octombrie, moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Ierarh Nectarie vor fi expuse spre închinare în interiorul Catedralei Patriarhale istorice, informează Patriarhia Română.

Programul de închinare va fi zilnic între orele 7:00 și 21:00.

Recomandare pentru familiile cu copii mici

Organizatorii recomandă familiilor cu copii mici să aleagă intervalul 18-23 octombrie pentru a participa la pelerinaj, când numărul credincioșilor este estimat să fie mai redus.

Măsura are în vedere și lucrările de restaurare a picturii din pridvorul Catedralei Patriarhale istorice. Din acest motiv, în primele zile ale pelerinajului, sfintele moaște vor fi expuse spre închinare doar în interiorul lăcașului de cult.

Sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, este marcată anual pe 27 octombrie și atrage la București numeroși pelerini din Capitală și din țară. Ediția din 2026 se va încheia pe 28 octombrie.

Sâmbătă, 24 octombrie 2026, începând cu ora 12:00, va avea loc procesiunea Calea Sfinților cu Moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfinte Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, după cum urmează:

– prima coloană va pleca de la Catedrala Patriarhală cu Moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, pe traseul: Catedrala Patriarhală – Str. Patriarhiei – Bulevardul Regina Maria – baza Dealului Patriarhiei (Piața Unirii);

– a doua coloană va pleca de la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon” – Nou cu Moaștele Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, pe traseul: Str. Bibescu Vodă – baza Dealului Patriarhiei (Piața Unirii).

– ambele coloane se vor întâlni la baza Dealului Patriarhiei și vor urca, în procesiune, spre Catedrala Patriarhală.

La ora 12:45, la Altarul de Vară al Catedralei Patriarhale, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel va întâmpina raclele cu Sfintele Moaște și va rosti un cuvânt de binecuvântare. Ulterior, acestea vor fi așezate spre închinare în Baldachinul Sfinților de pe Colina Patriarhiei, pentru a fi cinstite de pelerini.

Programul liturgic în perioada 18-28 octombrie 2026 se va desfășura după cum urmează:

Duminică, 18 octombrie 2026

09:30 – 12:00 – Sfânta Liturghie, săvârșită la Altarul de Vară.

16:00 – 18:30 – Slujba Paraclisului Maicii Domnului, în Catedrala Patriarhală.

Luni, 19 octombrie 2026

09:00 – 10:30 – Sfânta Liturghie, săvârșită în Catedrala Patriarhală.

16:00 – 18:30 – Slujba Vecerniei și Paraclisul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, în Catedrala Patriarhală.

Marți, 20 octombrie 2026

09:00 – 10:30 – Sfânta Liturghie, săvârșită în Catedrala Patriarhală.

16:00 – 18:30 – Slujba Vecerniei și Paraclisul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, în Catedrala Patriarhală.

Miercuri, 21 octombrie 2026

09:00 – 10:30 – Sfânta Liturghie, săvârșită în Catedrala Patriarhală.

16:00 – 18:30 – Slujba Vecerniei și Paraclisul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, în Catedrala Patriarhală.

Joi, 22 octombrie 2026

09:00 – 10:30 – Sfânta Liturghie, săvârșită în Catedrala Patriarhală.

16:00 – 18:30 – Slujba Vecerniei și Paraclisul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, în Catedrala Patriarhală.

Vineri, 23 octombrie 2026

09:00 – 10:30 – Sfânta Liturghie, săvârșită în Catedrala Patriarhală.

16:00 – 18:30 – Slujba Vecerniei și Paraclisul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, în Catedrala Patriarhală.

Sâmbătă, 24 octombrie 2026

09:00 – 10:30 – Sfânta Liturghie, săvârșită în Catedrala Patriarhală.

12:00 – 13:30 – Procesiunea Calea Sfinților.

17:00 – 21:00 – Slujba Privegherii în cinstea Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, în Catedrala Patriarhală.

Duminică, 25 octombrie 2026

09:30 – 12:30 – Sfânta Liturghie, săvârșită la Altarul de Vară.

17:00 – 21:30 – Slujba Privegherii în cinstea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, la Altarul de Vară.

Luni, 26 octombrie 2026

09:30 – 12:00 – Sfânta Liturghie, săvârșită la Altarul de Vară.

12:00 – 13:00 – Proclamarea Sărbătorii Soborului Sfinților Martiri Militari.

17:00 – 21:00 – Slujba Privegherii în cinstea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, la Altarul de Vară.

Marți, 27 octombrie 2026

09:30 – 12:30 – Sfânta Liturghie arhierească, săvârșită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, precum și un sobor de preoți și diaconi, la Altarul de Vară.

17:00 – 21:30 – Slujba Privegherii, în cinstea Sfântului Ierah Iachint, Mitropolitul Țării Românești și a Sfintei Cuvioase Teofana Basarab, la Altarul de Vară.

Miercuri, 28 octombrie 2026

09:30 – 12:30 – Sfânta Liturghie, săvârșită în Catedrala Patriarhală.

16:00 – 18:30 – Slujba Vecerniei și Paraclisul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, în Catedrala Patriarhală.

Sfintele Moaște vor fi reașezate în Catedrala Patriarhală după închinarea ultimului pelerin.