Patriarhia Română reacționează la proiectul privind dezincriminarea deținerii de droguri. Avertisment privind riscurile pentru tineri: „Prevenirea consumului trebuie să prevaleze”

„Patriarhia Română ia act cu îngrijorare de proiectul de lege privind dezincriminarea unor fapte referitoare la deținerea de droguri pentru consum propriu și consideră că orice modificare a legislației în acest domeniu trebuie să aibă în vedere, cu prioritate, apărarea darului vieții, sănătatea persoanei și binele familiei și al comunității”, se arată într-un comunicat transmis de Biroul de Presă al Patriarhiei Române.

Patriarhia avertizează asupra riscurilor pentru copii și tineri

Reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române atrag atenția în special asupra riscurilor pentru copii și tineri și insistă asupra importanței prevenirii consumului de droguri.

„Nicio schimbare legislativă nu trebuie să creeze impresia că folosirea drogurilor ar reprezenta un fapt lipsit de gravitate sau un comportament firesc. Prevenirea consumului, educarea tinerilor și sprijinul familiei trebuie să prevaleze întotdeauna”, a precizat Patriarhia.

Biserica atrage atenția și asupra traficului de droguri, cerând fermitate împotriva celor care exploatează vulnerabilitatea oamenilor.

„În fața unor asemenea practici, societatea este chemată să manifeste fermitate, pentru a apăra în special copiii și tinerii și pentru a împiedica răspândirea unor comportamente care aduc suferință persoanei, familiei și comunității”, a subliniat Patriarhia Română.

În același timp, Biserica a transmis că persoanele afectate de dependențe au nevoie de sprijin, nu de stigmatizare.

„Experiența pastorală a Bisericii arată că multe dintre rănile oamenilor provocate de dependențe nu se vindecă prin izolare și stigmatizare, ci prin compasiune şi sprijin pentru vindecare. În acest sens, Biserica Ortodoxă Română reafirmă disponibilitatea sa de a fi alături de persoanele afectate de adicții și de familiile acestora, prin rugăciune, consiliere pastorală şi ajutorare fraternă”, se mai arată în comunicat.

Patriarhia speră că autoritățile și cei implicați în dezbaterea proiectului vor pune pe primul loc „sănătatea persoanelor, armonia familiei, protejarea tinerei generații și sprijinirea celor care sunt victime ale consumului de droguri”.

Ce prevede proiectul de lege

Reacția Patriarhiei vine după depunerea la Senat a unui proiect de lege care propune eliminarea pedepselor cu închisoarea pentru deținerea de droguri destinate consumului propriu.

Potrivit proiectului depus în Senat, persoanele depistate cu droguri pentru consum propriu nu ar mai risca o pedeapsă cu închisoarea, ci ar putea fi sancționate cu amendă.

Inițiativa legislativă a fost depusă de senatorii Victoria Stoiciu (senator neafiliat, ex-PSD), Cristian Ghinea (USR) și Cătălin-Daniel Fenechiu (PNL). Inițiatorii au solicitat ca proiectul să fie dezbătut în procedură de urgență.

Pentru drogurile de risc, amenda propusă este cuprinsă între 1.000 și 1.500 de lei, iar pentru drogurile de mare risc, între 1.500 și 3.000 de lei.

Proiectul de lege nu implică și dezincriminarea traficului de droguri, care rămâne tot infracțiune penală. Proiectul nu propune legalizarea drogurilor, ci modificarea regimului juridic pentru faptele legate de consumul propriu.