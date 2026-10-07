Proiect depus la Senat: Fără închisoare pentru deținerea de droguri pentru consum propriu

Potrivit proiectului depus în Senat, persoanele depistate cu droguri pentru consum propriu nu ar mai risca o pedeapsă cu închisoarea, ci ar putea fi sancționate cu amendă.

Inițiativa legislativă a fost depusă de senatorii Victoria Stoiciu (senator neafiliat, ex-PSD), Cristian Ghinea (USR) și Cătălin-Daniel Fenechiu (PNL). Inițiatorii au solicitat ca proiectul să fie dezbătut în procedură de urgență.

Proiectul prevede că activități precum cultivarea, producerea, fabricarea, prepararea, cumpărarea sau deținerea de droguri, atunci când acestea sunt destinate exclusiv consumului propriu, să fie considerate contravenții.

Pentru drogurile de risc, amenda propusă este cuprinsă între 1.000 și 1.500 de lei, iar pentru drogurile de mare risc, între 1.500 și 3.000 de lei.

Cum susțin senatorii dezincriminarea consumului

Inițiatorii susțin că măsura ar schimba abordarea față de consumatorii de droguri. Practic, aceștia nu ar mai trebui să răspundă penal.

O altă susținere este aceea a orientării intervenției statului către sancțiuni contravenționale și măsuri de sprijin.

Traficul de droguri rămâne infracțiune

Proiectul de lege nu implică și dezincriminarea traficului de droguri, care rămâne tot infracțiune penală. Proiectul nu propune legalizarea drogurilor, ci modificarea regimului juridic pentru faptele legate de consumul propriu.

În prezent, potrivit articolului 4 din Legea nr. 143/2000, cumpărarea sau deținerea fără drept de droguri de risc pentru consum propriu se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, iar în cazul drogurilor de mare risc pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

Fost ministru de Interne: Nu susținem dezincriminarea consumului și posesiei de droguri

Deputatul PNL Marcel Vela, fost ministru de Interne, dezminte informațiile potrivit cărora Partidul Național Liberal ar susține dezincriminarea consumului și posesiei de droguri pentru uz propriu și afirmă că inițiativa legislativă în acest sens nu este un proiect politic al partidului.

Parlamentarul susține, într-un mesaj public, că proiectul despre care au apărut informații în presă și pe rețelele sociale „nu a fost nici discutat și nici aprobat” în grupul parlamentar al PNL sau în Biroul Politic Național al partidului.

Potrivit acestuia, este vorba despre o inițiativă legislativă înregistrată la Senat și asumată de trei parlamentari, proveniți din două partide și dintre care unul este neafiliat. Deputatul subliniază că orice parlamentar are dreptul la inițiativă legislativă, însă proiectul nu reprezintă poziția PNL.

„PNL NU SUSȚINE un asemenea proiect legislativ”, afirmă parlamentarul Vela, care precizează că nu va vota o astfel de inițiativă.

Marcel Vela își motivează poziția prin activitatea sa anterioară în domeniul combaterii traficului și consumului de droguri. El afirmă că a susținut și organizat acțiuni antidrog la nivel național și internațional, atât în perioada în care a ocupat funcția de ministru al Afacerilor Interne, cât și în prezent, în calitate de deputat și președinte al Comisiei speciale de control parlamentar al Europol.

De asemenea, Vela susține că, în perioada în care a fost senator, a inițiat și susținut măsuri pentru înăsprirea pedepselor aplicate traficanților și consumatorilor de droguri.

„Ca parlamentar, părinte și cetățean voi fi mereu alături de cei care luptă împotriva acestui flagel ce distruge viețile a mii de compatrioți”, transmite acesta, reafirmându-și poziția împotriva consumului și traficului de droguri.