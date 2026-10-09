Radu Marinescu critică propunerea de dezincriminare a deținerii de droguri pentru consum: „Riscă să afecteze tocmai lupta împotriva traficului sau să încurajeze consumul”

Într-o postare pe Facebook, Radu Marinescu a susținut că autoritățile trebuie să acorde prioritate combaterii infracțiunilor grave, în special traficului de droguri.

„Când am propus conducerea marilor parchete, una din direcțiile de acțiune discutate în interviuri a fost prioritizarea combaterii infracțiunilor grave. În materia operațiunilor cu droguri, asta înseamnă activitățile de trafic, fenomen ce trebuie ferm combătut iar organele judiciare trebuie să intensifice demersurile împotriva acestui flagel”, a transmis fostul ministru.

Marinescu a recunoscut că inițiativa legislativă are la bază și argumente care pot fi corecte, dar consideră că dezincriminarea ar putea afecta „lupta împotriva traficului sau să încurajeze consumul”.

„Propunerea legislativă recentă a unor colegi parlamentari, de a dezincrimina deținerea de droguri pentru consum, întemeiată pe unele observații care pot fi corecte (politici penale mai permisive ale altor state, nevoia de îngrijire a dependenților, consecințele sociale, profesionale și morale ale unei sancțiuni penale, unele excese posibile ale organelor judiciare, sancțiunea penală ca «ultima ratio» etc) riscă însă, în opinia mea, să afecteze tocmai lupta împotriva traficului sau să încurajeze consumul, mai ales în sfera drogurilor de mare risc”, a avertizat Marinescu.

Acesta susține că persoanele care nu ar mai risca sancțiuni penale pentru deținerea de droguri ar putea fi mai puțin dispuse să colaboreze cu anchetatorii pentru identificarea rețelelor de trafic. Totodată, consideră că aplicarea doar a unor sancțiuni contravenționale ar putea încuraja consumul și cumpărarea drogurilor.

Marinescu propune alternative la dezincriminare

Fostul ministru al Justiției consideră că legislația ar putea fi modificată pentru a evita sancțiunile disproporționate în cazurile mai puțin grave, fără a elimina răspunderea penală pentru deținerea de droguri.

„Soluții intermediare, care să nu conducă la dezincriminare, ar putea fi concepute, precum o reconfigurare de competență materială a organelor de urmărire penală, pentru a lăsa celor specializate formele cele mai grave de ilicit în materie, cu alocare mai bună a resurselor, ca soluție procedurală. De asemenea introducerea unui mecanism de oportunitate în urmărirea penală (o formă a art 18 ind 1 din vechiul Cod penal) sau de îmbunătățire a mecanismelor existente (renunțare la urmărire, amânare a aplicării pedepsei sau renunțare) ar putea permite ca, în cazurile apreciate a fi de redusă atingere a valorilor sociale ocrotite penal, să nu se ajungă la sancțiuni disproporționate. Opinia mea este că în principal instrumentul normativ de combatere a fenomenului nu ar trebui diminuat însă trebuie examinată posibilitatea ajustării sale pentru ca acțiunea judiciară să asigure justa proporționalitate”, a subliniat Radu Marinescu.

Fostul ministru cere măsuri de prevenție și sprijin pentru consumatori

Radu Marinescu a subliniat că sancțiunile penale nu sunt suficiente pentru combaterea consumului de droguri și că autoritățile trebuie să îmbunătățească măsurile de prevenție și serviciile destinate persoanelor dependente.

„Avem nevoie de instrumentele prevenției, educației, asistenței sociale, sanitare, psihologice care trebuie îmbunătățite considerabil. Reforma normei penale ar trebui să apară după sau măcar concomitent cu reforma acestor coordonate care previn consumul, sprijină abandonarea lui și tratează consecințele sale nefaste”, a mai scris fostul ministru al Justiției.

Ce prevede proiectul de lege

Reacția lui Marinescu vine după depunerea la Senat a unui proiect de lege care propune eliminarea pedepselor cu închisoarea pentru deținerea de droguri destinate consumului propriu.

Potrivit proiectului depus în Senat, persoanele depistate cu droguri pentru consum propriu nu ar mai risca o pedeapsă cu închisoarea, ci ar putea fi sancționate cu amendă.

Inițiativa legislativă a fost depusă de senatorii Victoria Stoiciu (senator neafiliat, ex-PSD), Cristian Ghinea (USR) și Cătălin-Daniel Fenechiu (PNL). Inițiatorii au solicitat ca proiectul să fie dezbătut în procedură de urgență.

Pentru drogurile de risc, amenda propusă este cuprinsă între 1.000 și 1.500 de lei, iar pentru drogurile de mare risc, între 1.500 și 3.000 de lei.

Proiectul de lege nu implică și dezincriminarea traficului de droguri, care rămâne tot infracțiune penală. Proiectul nu propune legalizarea drogurilor, ci modificarea regimului juridic pentru faptele legate de consumul propriu.