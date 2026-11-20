UPDATE: Dominic Fritz reacționează după ce Radu Miruță a fost acuzat de ANI de incompatibilitate: „Pentru asta ne vom bate” (CITEȘTE AICI DECLARAȚIA INTEGRALĂ!)

ȘTIREA INIȚIALĂ: În cazul fostului ministru al Apărării, Radu Miruță, inspectorii de integritate au identificat desfășurarea unor activități specifice unei persoane fizice autorizate în perioada în care acesta deținea mandatul de parlamentar.

Potrivit comunicatului ANI, în perioada 2 iunie 2022 – 22 ianuarie 2023, Radu-Dinel Miruță a deținut calitatea de deputat în Parlamentul României și, în același timp, a desfășurat activități specifice unui PFA, prin întocmirea și depunerea unui raport de expertiză judiciară.

Inspectorii de integritate indică drept prevederi legale încălcate articolul 82, alineatul (1), litera e) din Legea nr. 161/2003, coroborat cu articolul 16, alineatul (2), litera e) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor.

„Persoana (…) față de care s-a constatat (…) starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”, arată legea despre persoanele aflate în stare de incompatibilitate.

Potrivit legii, Miruță are la dispoziție 15 zile de la primirea raportului pentru a-l contesta la instanța de contencios administrativ. Dacă obține anularea raportului, consecințele respective nu se mai aplică.

26 de persoane, în atenția ANI

În același comunicat, Agenția Națională de Integritate prezintă constatările privind alte 25 de persoane, în afară de Radu Miruță. Acestea vizează situații de avere nejustificată, conflicte de interese administrative și incompatibilități.

Într-unul dintre cazuri, inspectorii ANI au identificat o diferență nejustificată de 127.450 de lei între averea dobândită și veniturile realizate de un inspector social din cadrul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Gorj. Instituția a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curții de Apel Craiova.

Alte constatări vizează aleși locali, funcționari publici, directori și persoane din conducerea unor unități medicale, în legătură cu exercitarea simultană a unor funcții incompatibile sau cu participarea la decizii în care aveau interese personale.

ANI precizează că persoanele evaluate au fost informate cu privire la declanșarea procedurilor, elementele identificate și dreptul de a fi asistate sau reprezentate de un avocat, precum și de a transmite un punct de vedere.

Agenția subliniază că activitatea de evaluare se desfășoară cu respectarea dreptului la apărare și a prezumției dobândirii licite a averii.