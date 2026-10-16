Prima pagină » Economic » Romgaz a reluat concursurile de angajare pentru a putea începe furnizarea către populație. Directorul general Răzvan Popescu: „Avem aproximativ 70% din personalul necesar”

Romgaz a reluat concursurile de angajare pentru a putea începe furnizarea către populație. Directorul general Răzvan Popescu: „Avem aproximativ 70% din personalul necesar”

Conducerea Romgaz a reluat concursurile de angajare pentru a completa schema de personal pentru direcția dedicată furnizării de gaze pentru consumatorii casnici și noncasnici mici, după cum a declarat directorul general Răzvan Popescu, la întrebarea reporterului Mediafax. Acest demers a fost posibil după ce Guvernul a adoptat, luna trecută, un memorandum prin care s-au ridicat interdicțiile privind schema de personal impuse prin ordonanța-trenuleț de la sfârșitul anului trecut.
Romgaz a reluat concursurile de angajare pentru a putea începe furnizarea către populație. Directorul general Răzvan Popescu: „Avem aproximativ 70% din personalul necesar”
Mădălina Prundea
16 oct. 2026, 16:33, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Românii vor putea, cel mai probabil din primăvară, să încheie contracte de furnizare direct cu cel mai mare producător național de gaze, dar și furnizor, precum și producător și furnizor de energie electrică și deținător al celei mai mari cote din depozitarea de gaze la nivel național. Compania este controlată de stat, prin Ministerul Energiei, care deține 70% din acțiuni.

Termenul planificat de conducerea companiei pentru a demara furnizarea pentru populație și consumatori noncasnici mici este după expirarea ordonanței de urgență a Guvernului care stabilește prețul administrativ și cantitățile alocate consumatorilor casnici, după cum a precizat încă din septembrie directorul general al Romgaz, Răzvan Popescu, la întrebarea reporterului Mediafax.

Teoretic, acest termen este 1 aprilie anul viitor, în cazul în care nu se prelungesc actualele măsurile de reglementare a modului în care se calculează prețul.

Pauză de aproape zece luni

Pentru a putea demara furnizarea, compania a înființat, în 2025, o direcție dedicată acestui nou segment, însă, în ultimele zile de anul trecut, toate angajările au fost oprite.

„Am reluat concursurile. În prezent avem aproximativ 70% din personalul necesar”, a declarat Răzvan Popescu pentru Mediafax.

Potrivit șefului Romgaz, direcția dedicată furnizării pentru consumatorii casnici și noncasnici mici are o schemă de personal cu aproximativ 120 de angajați.

„Ordonanța-trenuleț” OUG 89/2025 împiedică societățile de stat ca în 2026 să își crească personalul, dar și cheltuielile de natură salarială aferente, față de anul trecut, cu excepția cazului în care este vorba de dezvoltarea activității, după aprobarea unui memorandul în Guvern pe baza unei „analize temeinic justificate”.

Aproape zece luni mai târziu, pe 18 septembrie, Guvernul a adoptat memorandumul care permite Romgaz să își ocupe posturi vacante din schema de personal de la finalul anului trecut și să preia și angajații Azomureș, după finalizarea tranzacției, personal fără de care se poate relua activitatea de producție a combinatului chimic.

Pe total, este vorba de noi 1.130 de angajați, respectiv ocuparea a 270 de posturi vacante din cele 529 posturi vacante existente la finele anului 2025, pentru segmentele de furnizare și pentru Iernut: impact salarial estimat pentru anul 2026 de 12.285.021 lei, și preluarea a 860 salariați aferenți activității Azomureș: impact salarial estimat pentru perioada septembrie-decembrie 2026 de 49.014.653 lei.

Recomandarea video

Programul de guvernare, capitolul Justiție: nicio măsură concretă de combatere a corupției sau de decartelizare a sistemului judiciar
G4Media
George Pușcaș, audiat la DIICOT! Prejudiciu de 2,5 milioane de euro
GSP.ro
Caz incredibil într-un sat din Maramureș. O femeie a fost amendată cu 500 de lei pentru că găinile i-au scăpat din curte și au murdărit pavajul vecinei. Soțul femeii: „Nu poți pune GPS pe ele!”
Gandul
Ninge ca în mijlocul iernii în România! Orașul în care s-a depus deja strat de zăpădă
Cancan
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
Prosport
PNL întră în opoziție după 7 ani de guvernare. Liberalii se pregătesc pentru lupta de gherilă cu binomul PSD-Dan
Libertatea
Omenirea ar putea dispărea până în anul 2100. Cele două ameninţări care îi îngrijorează pe experţi
CSID
Tesla prezintă noua generație Roadster, cu tehnologii dezvoltate împreună cu SpaceX
Promotor