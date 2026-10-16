Romgaz a reluat concursurile de angajare pentru a putea începe furnizarea către populație. Directorul general Răzvan Popescu: „Avem aproximativ 70% din personalul necesar”

Românii vor putea, cel mai probabil din primăvară, să încheie contracte de furnizare direct cu cel mai mare producător național de gaze, dar și furnizor, precum și producător și furnizor de energie electrică și deținător al celei mai mari cote din depozitarea de gaze la nivel național. Compania este controlată de stat, prin Ministerul Energiei, care deține 70% din acțiuni.

Termenul planificat de conducerea companiei pentru a demara furnizarea pentru populație și consumatori noncasnici mici este după expirarea ordonanței de urgență a Guvernului care stabilește prețul administrativ și cantitățile alocate consumatorilor casnici, după cum a precizat încă din septembrie directorul general al Romgaz, Răzvan Popescu, la întrebarea reporterului Mediafax.

Teoretic, acest termen este 1 aprilie anul viitor, în cazul în care nu se prelungesc actualele măsurile de reglementare a modului în care se calculează prețul.

Pauză de aproape zece luni

Pentru a putea demara furnizarea, compania a înființat, în 2025, o direcție dedicată acestui nou segment, însă, în ultimele zile de anul trecut, toate angajările au fost oprite.

„Am reluat concursurile. În prezent avem aproximativ 70% din personalul necesar”, a declarat Răzvan Popescu pentru Mediafax.

Potrivit șefului Romgaz, direcția dedicată furnizării pentru consumatorii casnici și noncasnici mici are o schemă de personal cu aproximativ 120 de angajați.

„Ordonanța-trenuleț” OUG 89/2025 împiedică societățile de stat ca în 2026 să își crească personalul, dar și cheltuielile de natură salarială aferente, față de anul trecut, cu excepția cazului în care este vorba de dezvoltarea activității, după aprobarea unui memorandul în Guvern pe baza unei „analize temeinic justificate”.

Aproape zece luni mai târziu, pe 18 septembrie, Guvernul a adoptat memorandumul care permite Romgaz să își ocupe posturi vacante din schema de personal de la finalul anului trecut și să preia și angajații Azomureș, după finalizarea tranzacției, personal fără de care se poate relua activitatea de producție a combinatului chimic.

Pe total, este vorba de noi 1.130 de angajați, respectiv ocuparea a 270 de posturi vacante din cele 529 posturi vacante existente la finele anului 2025, pentru segmentele de furnizare și pentru Iernut: impact salarial estimat pentru anul 2026 de 12.285.021 lei, și preluarea a 860 salariați aferenți activității Azomureș: impact salarial estimat pentru perioada septembrie-decembrie 2026 de 49.014.653 lei.