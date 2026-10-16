Gafă de proporții a Oanei Țoiu. Ministrul de Externe a transmis „condoleanțe” familiilor „celor răniți” în urma navelor atacate din Marea Neagră

„Marea Neagră, în acest moment, este unul dintre cele mai riscante locuri pentru un navigator. Numărul de decese, din ultima vreme, depășește, practic, riscurile din alte zone de comerț maritim”, a spus Oana Țoiu în legătură cu cele patru nave comerciale atacate în Marea Neagră, în decurs de o zi.

„Și aici e un moment să reafirm condolențele noastre față de familiile celor răniți”, a continuat ea.

Ministrul de Externe a adăugat că a fost „în legătură în aceste zile la fiecare dintre incidente și cu oficiali din țările de naționalitate ale pacienților. Au mulțumit României pentru efortul care a fost realizat atât în zona de salvare cât și de tratament medical de care au avut parte”.

Țoiu a mai declarat că „numărul de incidente la Marea Neagră s-a intensificat și nu avem în acest moment indicii care să presupună că ele vor scădea în perioada imediat următoare, decât dacă reușim prin efortul diplomatic să ajungem la un armistițiu”.

Joi, Oana Țoiu a anunțat că patru nave comerciale au fost atacate în Marea Neagră, în decurs de 24 de ore. Unele dintre atacuri au avut loc în apele teritoriale ale României și în zona economică exclusivă a țării. Potrivit ministrului, opt persoane și-au pierdut viața.