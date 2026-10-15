Oana Țoiu: Patru nave atacate și opt morți în Marea Neagră, în 24 de ore. România participă la operațiuni de salvare

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a anunțat joi că patru nave comerciale au fost atacate în Marea Neagră, în decurs de 24 de ore. Unele dintre atacuri au avut loc în apele teritoriale ale României și în zona economică exclusivă a țării. Potrivit ministrului, opt persoane și-au pierdut viața.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Oana Țoiu a precizat că unități aeriene și navale ale Gărzii de Coastă și echipaje ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) participă la căutarea membrilor echipajului uneia dintre navele atacate joi dimineață într-o zonă maritimă aflată sub jurisdicția economică a României.

Cinci marinari, transportați la spitalul din Constanța

Cinci membri ai echipajului navei atacate au fost transportați cu elicopterul la un spital din Constanța. Potrivit ministrului, starea acestora este stabilă, însă unii primesc îngrijiri medicale pentru arsuri și probleme provocate de inhalarea fumului.

Operațiunile de căutare și salvare continuă pentru identificarea marinarilor dispăruți.

Oana Țoiu a condamnat atacurile asupra navelor comerciale și a acuzat Rusia că pune în pericol navigația civilă în Marea Neagră.

„În războiul său de agresiune împotriva Ucrainei, încălcând toate prevederile dreptului internațional, Rusia transformă Marea Neagră într-o zonă periculoasă pentru navele civile. Uciderea marinarilor de pe nave comerciale, în regiune și în întreaga lume, este o crimă. Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru aceste evoluții”, a transmis ministrul.

Șefa diplomației române a prezentat condoleanțe familiilor celor opt persoane care și-au pierdut viața.

Trei drone au pătruns joi în spațiul României

Ministrul a atras atenția și asupra creșterii numărului de drone rusești care pătrund în spațiul României. În cursul zilei de joi au fost înregistrate trei astfel de incidente, în care au fost implicate drone de tip Shahed sau alte aparate aeriene și maritime fără pilot.

Armata română a ridicat avioane de luptă pentru misiuni preventive de poliție aeriană.

„Acestea sunt atacuri crude și criminale împotriva civililor”, a transmis Oana Țoiu.

România a informat NATO. O reuniune a aliaților, anunțată pentru zilele următoare

Autoritățile române au informat aliații NATO și partenerii europeni despre incidentele din Marea Neagră. Investigațiile sunt în desfășurare, iar România colaborează cu statele aliate pentru consolidarea măsurilor de apărare și pentru îmbunătățirea capacității de reacție la asemenea atacuri.

Oana Țoiu a anunțat că secretarul general al NATO, Mark Rutte, urmează să convoace o reuniune în următoarele zile, după o întâlnire cu președintele României, Nicușor Dan, și cu premierul Bulgariei, Rumen Radev.

Ministrul a reiterat solicitarea privind încetarea focului în Marea Neagră, pentru reducerea riscurilor la adresa navelor comerciale și restabilirea siguranței navigației.

Marea Neagră reprezintă o rută importantă pentru transportul internațional de cereale și alte produse alimentare, iar atacurile asupra navelor comerciale pot afecta circulația mărfurilor și siguranța echipajelor.