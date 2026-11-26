Germania consideră inacceptabile atacurile cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră și susține consolidarea securității maritime în regiune, atât prin intermediul NATO, cât și prin inițiativele Uniunii Europene.

În cadrul conferinței comune de presă susținute joi la Berlin, alături de ministrul român de Externe, Dan Neculăescu, Johann Wadephul a transmis Moscovei că declarațiile privind disponibilitatea de a negocia trebuie susținute prin acțiuni concrete.

„Nu avem nevoie de declarații abstracte privind disponibilitatea acestei țări de negocieri, ci de pași concreți care să dovedească această disponibilitate”, a declarat șeful diplomației germane.

Armistițiu la Marea Neagră

Ministrul german a indicat încetarea focului la Marea Neagră drept una dintre măsurile prin care Rusia și-ar putea demonstra disponibilitatea de a negocia.

Wadephul a explicat că securitatea navigației comerciale are implicații care depășesc granițele statelor riverane, inclusiv asupra aprovizionării cu alimente a țărilor din Sudul Global.

De asemenea, oficialul german a subliniat importanța menținerii coridoarelor de solidaritate, prin intermediul cărora cerealele ucrainene ajung pe piețele internaționale, și a mulțumit României pentru contribuția sa la acest demers.

La rândul său, Dan Neculăescu a confirmat că România susține eforturile de pace în Ucraina, în special încetarea focului în Marea Neagră.

NATO își va intensifica angajamentul în regiune

Șeful diplomației germane a anunțat că Alianța Nord-Atlantică își va intensifica angajamentul în regiunea Mării Negre, dar nu a oferit detalii privind măsurile suplimentare.

În paralel, Uniunea Europeană urmărește consolidarea securității navigației prin centrul de securitate maritimă din România și Bulgaria.

Acesta va facilita schimbul de informații, monitorizarea în timp real a activităților maritime, emiterea de alerte timpurii și protejarea infrastructurii critice.

Wadephul: „Rusia atacă, Ucraina se apără”

Întrebat despre atacurile Ucrainei asupra a două nave rusești în apele din apropierea Libiei, Johann Wadephul a precizat că Germania susține dreptul Ucrainei la autoapărare, dar a subliniat necesitatea evitării extinderii conflictului.

„Rusia atacă, Ucraina se apără, iar atunci când apărarea se adresează unor ținte strategice militare, lucrul acesta este foarte îndreptățit”, a spus ministrul german.

Acesta a insistat însă asupra necesității prevenirii oricărei escaladări care ar pune în pericol transportul maritim în Marea Mediterană.

Wadephul a mai precizat că Berlinul menține un dialog strâns cu autoritățile ucrainene în această privință.