Ciprian Ciucu, întâlnire cu ambasadorul Thailandei. București și Bangkok ar putea deveni orașe înfrățite

Potrivit comunicatului publicat joi, pe Facebook de Primăria Municipiului București, primarul general i-a prezentat ambasadorului thailandez marile proiecte ale Bucureștiului: modernizarea șinelor de tramvai, a sistemului de termoficare, consolidările clădirilor cu risc seismic, dar și regenerarea urbană a Centrului Vechi.

În cadrul întâlnirii, ambasadorul străin a punctat că și Bangkok are numeroase proiecte pentru noi parcuri și spații verzi. A propus un schimb de experiențe între cele două capitale, chiar o posibilă înfrățire.

Au discutat și potențiale programe educaționale în comun, mai ales că București este un important centru universitar, iar Thailanda are deja numeroase parteneriate educaționale cu alte țări.

„E clar că putem învăța unii de la alții. Schimburile de studenți și de bune practici ar aduce beneficii reale atât pentru București, cât și pentru Bangkok”, a declarat primarul Ciprian Ciucu.

Oficialul străin, impresionat de Capitală

Excelența Sa, Phuchphop Mongkolnavin, s-a arătat impresionat de București, pe care l-a calificat drept „un oraș primitor”. Acesta s-a arătat impreionat și de bucureșteni.

„Am fost bucuros să văd interesul pe care îl au românii pentru cultura thailandeză, înțeleg că mulți o apreciază. Sunt impresionat de București, e un oraș foarte primitor”, a spus Ambasadorul Thailandei.

Acordurile și protocoalele de înfrățire exprimă un parteneriat între două orașe. Acestea pot include schimburi de experiență și cooperare în administrație publică, cultură, educație, economie, protecția mediului sau chiar transport și servicii sociale.

De-a lungul timpului, Capitala a încheiat acorduri de înfrățire și cu alte orașe din numeroase țări, precum Ankara, Nicosia, Beijing, Chișinău și Tbilisi, potrivit PMB.

Bucureștiul a mai semnat, în trecut, acorduri de cooperare cu Pars și Atena, dar și protocoale de înțelegere cu Damasc și Ottawa, protocoale de prietenie cu Hanoi, precum și protocoale de cooperare cu Montreal și Istanbul.