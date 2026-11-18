Pe 14 noiembrie 2026, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Franceză în România (CCIFER), în parteneriat cu Asociația Se Poate, a organizat o nouă ediție a acțiunii „Plantăm Pădurea CCIFER”, la Lipănești, județul Prahova. Evenimentul a reunit peste 500 de voluntari din 40 de companii membre, și împreună am depășit borna de 57.000 de salcâmi plantați.

Această ediție are o semnificație aparte, înscriindu-se în anul în care CCIFER sărbătorește 30 de ani de activitate. Lansat în 2021, cu ocazia aniversării a 25 de ani, proiectul a pornit de la o primă acțiune de plantare a 550 de arbori și s-a extins, în timp, în trei județe, în Prahova, Timiș și Alba. Astăzi, bilanțul inițiativei depășește 62.000 de arbori plantați la nivel național.

„În anul în care CCIFER sărbătorește 30 de ani de activitate, mă bucur să marcăm acest moment cu o nouă mobilizare remarcabilă. Pădurea CCIFER este dovada a ceea ce putem realiza atunci când ne unim eforturile și construim parteneriate bazate pe încredere. În acești ani, am dezvoltat o comunitate unită, iar acest proiect demonstrează că implicarea și colaborarea se pot transforma în rezultate concrete. Ne dorim să ducem mai departe acest spirit și să inspirăm cât mai mulți oameni să ni se alăture”, a declarat Adriana RECORD, Director executiv CCIFER.

Evenimentul s-a desfășurat în prezența Excelenței Sale, domnul Nicolas Warnery, Ambasadorul Franței în România și a doamnei prefect Cătălina Bozianu, a căror participare a evidențiat importanța colaborării franco-române pentru dezvoltarea durabilă.

Proiectul „Plantăm Pădurea CCIFER” face parte dintr-un efort mai amplu al comunității de a susține inițiative cu impact asupra mediului – CCIFI Challenge, competiția internațională care promovează sportul, sănătatea, spiritul de echipă și responsabilitatea față de mediu. Din partea CCIFER, ediția 2026 a reunit 870 de participanți, grupați în 174 de echipe din 61 de companii membre. România a obținut locul 1 la nivel internațional, prin echipa Never Give Up – Up România, cu patru echipe clasate în top 10 internațional.

Mulțumim companiilor participante: Alstom, Asociația Valentina, Auchan, Autonom, Ayvens, BNP Paribas Leasing Solutions , BRD – Groupe Société Générale, BRD Asigurări de Viaţă, BRINEL | IQANTO, CAT Autologistics, Catena, Decomar Logistics, Dr. Max, Egis, Engie, ENTERSOFTONE, Euromaster, Expur, Fortim Trusted Advisors, Forvis Mazars, Groupama, Gruia Dufaut & Asociații, Hyperfy, INSPET, Ipsen, Kalizea Boromir, KPMG, Lagardère Travel Retail, Lesaffre, Michelin, Pluxee, POS Media, Public Affairs Solutions, Raiffeisen Bank, Regina Maria, Romcim, SLB, UniCredit Bank, Up România, Viarom, Wolf-e Robotics, precum și susținătorilor acțiunii: Arovit, Auchan, Cafeneaua Parcului Sinaia 1905, Danone, Dr. Max, Ibis Politehnica, Leroy Merlin, Pufuleții Gusto, Regina Maria