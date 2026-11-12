Cât de ușor e să cultivi fructe de pădure la tine în balcon? Metoda spaniolă cu patru lucruri esențiale

Pentru a cultiva plante care produc fructe de pădure în ghivece, avem nevoie de patru lucruri esențiale:

Ghivece și un pH mai mic de 6

Un ghiveci, o jardinieră sau un sac de cultivare prevăzut cu găuri de drenaj, care să permită scurgerea corespunzătoare a apei.

Un substrat acid, special pentru cultivarea în ghivece sau fără sol, care să permită dezvoltarea corectă a rădăcinilor. În acest scop, trebuie să aibă un pH mai mic de 6.

Îngrășăminte complexe

Îngrășăminte complexe, care conțin toți nutrienții de care au nevoie plantele. Ori de câte ori este posibil, este recomandat să folosim îngrășăminte complexe cu eliberare controlată. Acestea sunt formulate special pentru plantele care produc fructe de pădure și asigură fertilizarea corespunzătoare prin doar două sau trei aplicări pe an.

Apă pentru irigare

Plantele cultivate în ghivece trebuie udate zilnic în lunile călduroase, în funcție de clima locală. Spre deosebire de solul din grădină, substratul din ghivece permite scurgerea mai bună a apei, prevenind acumularea acesteia și asigurând circulația aerului în zona rădăcinilor. În schimb, ghivecele rețin mai puțină apă decât solul. Pentru aceste plante, este recomandat să folosim apă moale la irigare, pentru a evita acumularea sărurilor care, în timp, pot reduce aciditatea substratului.

Ținând cont de aceste patru aspecte, putem cultiva fără probleme plante care produc fructe de pădure în ghivece sau în alte recipiente, explică Adrián García Villar, inginer agronom la Universitatea Politehnică din Madrid. Citește continuarea articolului pe MEDIAFAX SPANIA.