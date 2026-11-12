Drumul ascuns al lui Vlad Țepeș devine traseu turistic. Prima bornă a fost instalată

„Astăzi a fost amplasată prima bornă de pe Via Wallachia – Drumul ascuns al lui Vlad Țepeș, un traseu care unește două repere istorice importante: Curtea Domnească și Castelul Bran”, a anunțat joi Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița.

Acesta a spus că proiectul reprezintă o oportunitate de promovare a județului și de atragere a turiștilor.

„Mă bucur că județul Dâmbovița este punctul de plecare al acestui proiect, care pune în valoare istoria, patrimoniul natural și frumusețea locurilor noastre”, a adăugat șeful CJ.

Traseu de 100 de kilometri

Via Wallachia are o lungime de aproximativ 100 de kilometri și pornește din Târgoviște, fosta cetate de scaun a Țării Românești. Traseul continuă pe sub culmile subcarpatice, prin zona Pucioasa și Pietroșița, urcă în Munții Leaota, până la altitudinea de 2.133 de metri, apoi coboară prin Curmătura Fiarelor, Moieciu de Sus și Șimon, ajungând la Castelul Bran.

Potrivit prezentării de pe site-ul oficial al proiectului, Via Wallachia este un traseu cultural și montan care reconstituie simbolic drumul de retragere al domnitorului Vlad Țepeș din toamna anului 1462.

Drumul lui Vlad Țepeș

Vlad Țepeș și-ar fi pierdut atunci tronul și ar fi părăsit Curtea Domnească din Târgoviște.

Îndreptându-se spre Transilvania, voievodul spera să obțină sprijinul regelui Ungariei, Matei Corvin, într-una dintre cele mai dificile perioade ale domniei sale, potrivit prezentării proiectului.

Traseul istoric urmat de Vlad Țepeș nu este cunoscut cu certitudine, însă legendele locale au păstrat povestea unor cărări ascunse prin Munții Leaota, folosite pentru a evita drumurile comerciale și militare intens circulate.

Ajuns în Transilvania, Vlad Țepeș a fost arestat la ordinul lui Matei Corvin și a petrecut ani de captivitate în Regatul Ungariei.

„Via Wallachia nu pretinde reconstituirea unui traseu istoric documentat, ci propune o călătorie simbolică între Târgoviște și Bran, prin peisaje, sate și munți care păstrează memoria vechilor treceri dintre Valahia și Transilvania”, se mai arată în prezentarea proiectului.