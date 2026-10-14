Programul ANOFM – BAT România continuă să genereze oportunități de angajare în comunitățile afectate de contrabandă

Zece persoane aflate în evidența serviciilor de probațiune se află între absolvenții celei mai recente serii de cursuri de calificare profesională organizate în cadrul parteneriatului dintre Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), Direcția Națională de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției și BAT România, prin intermediul platformei de comunicare StopContrabanda.ro.

Odată cu alăturarea Direcției Naționale de Probațiune, programul se adresează, începând din acest an, și persoanelor aflate în dificultate datorită situației juridice, oferindu-le o șansă reală la reabilitare și reintegrare, oferind astfel un exemplu concret potrivit căruia orice om are șansa de a fi reabilitat pentru un nou parcurs în viață. Programul, lansat în 2025 pentru a crea oportunități de reconversie și dezvoltare profesională în comunități afectate de comerțul ilicit cu produse din tutun, a ajuns la peste 120 de beneficiari care au obținut certificări profesionale recunoscute la nivel național și european.

Etapa din 2026 a proiectului a vizat cu precădere persoane aflate în situații de vulnerabilitate ridicată din regiunea județului Suceava. Dintre cei treisprezece absolvenți ai acestei serii dedicate calificării în meseria de ajutor de bucătar, zece sunt persoane aflate în evidența serviciilor de probațiune, pentru care obținerea unei calificări profesionale reprezintă un pas important în procesul de reintegrare socială și profesională.

În total, în cadrul celor două etape ale programului participanții au beneficiat de cursuri de calificare acreditate, finalizate prin obținerea unor certificări recunoscute la nivel național și european. 121 de persoane au absolvit până în prezent programele de formare profesională organizate cu sprijinul ANOFM prin direcțiile județene și BAT România, dobândind astfel o nouă șansă de avea acces la locuri de muncă stabile și la surse legale de venit.

„Fiecare țigaretă scoasă din circuitul ilicit consolidează statul de drept, iar fiecare absolvent al acestui program contribuie la siguranța comunităților afectate de contrabandă. Cea mai importantă realizare este faptul că am reușit să oferim noi perspective profesionale unor persoane care se confruntă cu dificultăți majore în accesarea pieței muncii. În cazul celei mai recente serii, 80% dintre absolvenți provin din categoria persoanelor aflate sub supravegherea serviciilor de probațiune, ceea ce confirmă relevanța programului ca instrument concret de incluziune socială și prevenire a recidivei”, a declarat Ileana Negulescu, Director pentru afaceri externe al Ariei Europa de Sud Est, BAT.

Lansat ca o premieră în România, parteneriatul dintre ANOFM și BAT România are ca obiectiv susținerea dezvoltării economice și sociale a comunităților afectate de contrabanda cu produse din tutun, prin crearea unor alternative profesionale viabile. Primele programe au fost implementate în județele Suceava și Dolj, regiuni care au înregistrat în ultimii ani unele dintre cele mai ridicate niveluri ale comerțului ilicit cu țigarete. În 2026, Direcția Națională de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției s-a alăturat ca partener în derularea acestui program, concretizat cu o primă serie de cursuri de calificare profesională în județul Suceava.

”Misiunea ANOFM este de a facilita accesul la ocupare și oportunități profesionale pentru toate categoriile de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, iar acest program demonstrează că parteneriatul dintre instituțiile publice și mediul privat poate genera rezultate concrete pentru comunități. Reluarea inițiativei în județul Suceava, de data aceasta cu o componentă adresată către persoane aflate în evidența sistemului de probațiune, reflectă convingerea noastră că formarea profesională și integrarea pe piața muncii sunt instrumente esențiale pentru reducerea vulnerabilităților sociale, creșterea șanselor de reintegrare și dezvoltarea durabilă a comunităților”, a declarat Adrian Zvîncă, președintele ANOFM

„Reintegrarea socială a persoanelor aflate în evidența serviciilor de probațiune presupune asumarea responsabilității și accesul la oportunități care să le permită construirea unui nou parcurs de viață. Dobândirea unei calificări profesionale și dezvoltarea competențelor necesare pe piața muncii contribuie la reinserția socio-profesională și la consolidarea unui comportament responsabil. Parteneriatul dintre Direcția Națională de Probațiune, ANOFM și BAT România reprezintă un exemplu concret privind modul în care colaborarea dintre sectorul public și cel privat poate crea oportunități reale de reintegrare socială și profesională. Prin astfel de inițiative, persoanele sancționate din evidența serviciilor de probațiune își pot valorifica aptitudinile, își pot îmbunătăți perspectivele de angajare și se pot reabilita în comunitate”, a declarat Diana Mustățea, director general adjunct al Direcției Naționale de Probațiune.

Potrivit celor mai recente date Novel Research, comerțul ilegal cu produse din tutun a atins un nivel record pentru ultimii cinci ani de circa 14% din piața totală. Din datele industriei, contrabanda cu tutun se traduce în peste 2,5 miliarde de lei pierderi anuale la bugetul de stat și un impact sever asupra dezvoltării economice și a siguranței comunităților vulnerabile. În acest context, proiectele care creează oportunități de calificare și ocupare a forței de muncă pot contribui la reducerea vulnerabilităților sociale și la dezvoltarea unor surse legale de venit pentru persoane incluse în categorii vulnerabile.

Prin acest parteneriat derulat în cadrul platformei de comunicare Stop Contrabanda, BAT România își continuă angajamentul de a susține eforturile autorităților pentru combaterea efectelor economiei subterane, alături de campanii de informare asupra cadrului legal privind traficul ilicit cu produse din tutun și donații de echipamente specifice care contribuie la întărirea capacității operaționale a autorităților de aplicare a legii.

Articol sustinut de BAT