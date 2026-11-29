Programul scurt al mașinii de spălat vase durează între 30 și 55 de minute, față de peste două ore pentru programul standard. Pentru detergent, asta înseamnă o provocare dublă: mai puțin timp și, adesea, temperaturi mai scăzute. De aceea nu orice produs curăță la fel de bine pe un ciclu scurt.

Ce se schimbă într-un program scurt?

Timpul: fazele de spălare și de uscare sunt scurtate. Agenții de curățare au mai puțin timp să pătrundă în murdăria depusă în straturi și să înmoaie crusta de mâncare arsă.

Jetul de apă: acțiunea mecanică care îndepărtează resturile durează mai puțin.

Temperatura: programele scurte rulează adesea la temperaturi mai mici. E un avantaj pentru consumul de energie, dar o provocare pentru curățare.

Cum compensează detergentul lipsa de timp?

Detergentul trebuie să lucreze mai repede și mai eficient încă de la început. Specialiștii P&G care au dezvoltat Fairy Platinum Plus 30 Minute Miracle descriu ce se întâmplă pas cu pas:

Etapa programului Ce face detergentul Primele minute Pelicula capsulei se dizolvă la contactul cu apa și eliberează agenții de curățare Începutul spălării pH-ul optim înmoaie crusta de mâncare arsă Spălarea principală Enzimele descompun proteinele și amidonul, surfactanții dizolvă grăsimea, oxigenul activ scoate petele de ceai și cafea Evacuarea apei Grăsimea rămâne dispersată și trece prin filtru, fără să se depună Clătirea și uscarea Controlul mineralelor protejează paharele, agentul de clătire grăbește uscarea

Programul scurt sau programul Eco?

Programul Eco reduce consumul de apă și energie, dar poate dura câteva ore. Programul scurt îți dă vasele curate în mai puțin de o oră. Cu un detergent creat pentru cicluri scurte, poți alege programul după cât timp ai, nu după cât de murdare sunt vasele.

Întrebări frecvente

Cât durează programul scurt la mașina de spălat vase?

Între 30 și 55 de minute, în funcție de model.

De ce unele tablete nu curăță bine la programul scurt?

Pentru că nu se dizolvă și nu acționează suficient de repede pentru timpul redus și temperatura mai mică.

Ce detergent funcționează la programul scurt?

Unul creat pentru cicluri scurte, precum Fairy Platinum Plus 30 Minute Miracle, care începe să se dizolve imediat ce intră în contact cu apa.