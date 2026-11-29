Programul scurt al mașinii de spălat vase durează între 30 și 55 de minute, față de peste două ore pentru programul standard. Pentru detergent, asta înseamnă o provocare dublă: mai puțin timp și, adesea, temperaturi mai scăzute. De aceea nu orice produs curăță la fel de bine pe un ciclu scurt.
Detergentul trebuie să lucreze mai repede și mai eficient încă de la început. Specialiștii P&G care au dezvoltat Fairy Platinum Plus 30 Minute Miracle descriu ce se întâmplă pas cu pas:
|Etapa programului
|Ce face detergentul
|Primele minute
|Pelicula capsulei se dizolvă la contactul cu apa și eliberează agenții de curățare
|Începutul spălării
|pH-ul optim înmoaie crusta de mâncare arsă
|Spălarea principală
|Enzimele descompun proteinele și amidonul, surfactanții dizolvă grăsimea, oxigenul activ scoate petele de ceai și cafea
|Evacuarea apei
|Grăsimea rămâne dispersată și trece prin filtru, fără să se depună
|Clătirea și uscarea
|Controlul mineralelor protejează paharele, agentul de clătire grăbește uscarea
Programul Eco reduce consumul de apă și energie, dar poate dura câteva ore. Programul scurt îți dă vasele curate în mai puțin de o oră. Cu un detergent creat pentru cicluri scurte, poți alege programul după cât timp ai, nu după cât de murdare sunt vasele.
Cât durează programul scurt la mașina de spălat vase?
Între 30 și 55 de minute, în funcție de model.
De ce unele tablete nu curăță bine la programul scurt?
Pentru că nu se dizolvă și nu acționează suficient de repede pentru timpul redus și temperatura mai mică.
Ce detergent funcționează la programul scurt?
Unul creat pentru cicluri scurte, precum Fairy Platinum Plus 30 Minute Miracle, care începe să se dizolve imediat ce intră în contact cu apa.