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16 cetățeni ruși, trimiși în judecată după ce ar fi obținut acte românești cu certificate false

Șaisprezece ruși au fost trimiși în judecată, fiind acuzați că au folosit certificate false de cetățenie română pentru a obține cărți de identitate și pașapoarte. În urma verificărilor privind stabilirea fictivă a domiciliului, autoritățile au anulat 1.702 cărți de identitate ale unor cetățeni străini.
16 cetățeni ruși, trimiși în judecată după ce ar fi obținut acte românești cu certificate false
Sursa foto: Unsplash
Cosmin Pirv
12 oct. 2026, 10:30, Social
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Potrivit Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cei 16 inculpați ruși au folosit, în perioada februarie-iulie 2024, certificate de cetățenie false, care ar fi fost emise de reprezentanțe diplomatice și consulare ale României din Sankt Petersburg, Baku și Republica Moldova.

În baza documentelor, aceștia au obținut transcrierea actelor de naștere în registrele de stare civilă din România, atribuirea unor coduri numerice personale și eliberarea certificatelor de naștere românești de către Consiliul Local Sector 6.

Ulterior, inculpații au obținut cărți de identitate de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Câmpulung Moldovenesc și pașapoarte simple electronice de la Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Suceava.

Cei 16 sunt acuzați de uz de fals, complicitate la fals informatic și complicitate la fals material în înscrisuri oficiale.

1.702 cărți de identitate, anulate

Procurorul de caz a solicitat instanței anularea certificatelor de cetățenie falsificate, a actelor de stare civilă și a documentelor de identitate și de călătorie obținute ulterior în baza acestora. De asemenea, a fost solicitată confiscarea sumelor de bani primite de persoanele care i-ar fi luat fictiv în spațiu pe inculpații ruși.

Separat, în urma verificărilor efectuate la imobilele unde își stabiliseră domiciliul inculpații și alți cetățeni străini născuți în fostul spațiu sovietic, Direcția Generală de Evidență a Persoanelor a dispus anularea a 1.702 cărți de identitate, pe motiv de stabilire fictivă a domiciliului.

Rechizitoriul a fost trimis spre judecare Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc. Anterior, în dosar au fost încheiate șase acorduri de recunoaștere a vinovăției, potrivit procurorilor.

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