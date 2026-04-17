Tranzacție pe piața energiei din România. Cine preia Distribuție Energie Oltenia

Premier Energy Group, o companie energetică listată la Bursa de Valori București, a anunțat vineri semnarea unui acord pentru preluarea Grupului Evryo de la fonduri administrate de Macquarie Asset Management.

Tranzacția va fi realizată prin achiziționarea unei participații de 100% în Felix Distribution Holdings S.R.L., compania-mamă a Distribuție Energie Oltenia S.A., precum și a unei participații de 100% în Evryo Power S.A.

Achiziția este evaluată la aproximativ 700 de milioane de euro.

„Prin adăugarea distribuției de energie electrică la operațiunile din România, adăugăm o componentă esențială întregind platforma noastră energetică integrată din România, piața noastră principală de operare. Acest lucru ne permite să aliniem mai bine producția, distribuția și furnizarea de energie electrică, consolidându-ne capacitatea de a opera eficient și de a genera valoare pe întregul lanț energetic. În același timp, ne bucurăm să continuăm colaborarea cu Macquarie Asset Management, în urma achiziției de succes a CEZ Vânzare, în prezent Premier Energy Furnizare, realizată în 2024”, a declarat José Garza, CEO al Premier Energy Group, citat într-un comunicat al grupului.

Distribuție Energie Oltenia operează o rețea în regiunea de sud-vest a României, care se întinde pe aproximativ 80.000 de kilometri și deservește circa 1,5 milioane de clienți.

Rețeaua este a treia cea mai mare rețea de distribuție a energiei electrice din România și reprezintă o componentă esențială a infrastructurii energetice naționale.

Evryo Power S.A. furnizează servicii operaționale, facilitează procesele și activitățile de separare și contribuie la funcționarea eficientă a platformei de distribuție, prin funcții operaționale, comerciale și administrative.

Conform comunicatului citat, pentru finanțarea achiziției, compania se află în discuții avansate cu o instituție financiară globală privind o posibilă emisiune de obligațiuni, care este de așteptat să includă un pachet inițial de finanțare de tip bridge-to-bond, cu un plan pe termen mediu de finanțare a întregii achiziții sau a unei părți din aceasta prin emiterea de obligațiuni.

„Achiziția a fost convenită la un nivel apropiat de valoarea contabilă a afacerii, reprezentând o evaluare atractivă, și subliniază capacitatea noastră de a iniția și finaliza tranzacții strategice de anvergură care vor continua să creeze valoare pentru toate părțile interesate”, a adăugat Peter Stohr, CFO al Premier Energy Group.

Tranzacția este supusă aprobării acționarilor Premier Energy, care urmează să fie solicitată în cadrul următoarei AGA programate pentru 10 iunie 2026, precum și obținerii aprobărilor de reglementare uzuale.

Finalizarea tranzacției din punct de vedere financiar este estimată pentru a doua jumătate a anului 2026.

Premier Energy Group deține sau are în faza de construcție o capacitate din surse regenerabile de peste 500 MW, cu o capacitate suplimentară de 200 MW în dezvoltare. Acesta furnizează energie electrică către peste 2,2 milioane de clienți din România și Republica Moldova, majoritatea covârșitoare fiind gospodării și întreprinderi mici. Grupul deține, de asemenea, o rețea vastă de distribuție a energiei electrice în Republica Moldova, care acoperă aproximativ 75% din populația țării.

Premier Energy este și furnizor de gaze naturale pentru consumatori casnici și non-casnici și deține și operează o rețea de distribuție a gazelor naturale de aproape 4.000 km în zonele din jurul capitalei, în regiunile de sud și vest ale țării, precum și în localități mai mici din partea de nord a României.

În 2025, Grupul a achiziționat un parc eolian de 158 MW în Ungaria.

După listarea la BVB, Premier Energy Group este deținut în proporție de 71% de fondul de investiții ceh Emma Capital, fondat de antreprenorul ceh Jiří Šmejc.