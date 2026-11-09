UE vrea să schimbe turismul european. Cum plănuiește să reducă aglomerația din destinațiile populare

Comisia propune înființarea unei Alianțe Europene pentru Turism, care va reuni statele membre, regiunile, autoritățile locale, companiile din domeniu și alte părți interesate, potrivit Euronews.

Obiectivul este menținerea Europei ca principală destinație turistică la nivel mondial, prin inițiative precum Destination Europe și Capitalele Europene ale Turismului.

Strategia urmărește și să ofere întreprinderilor mici și mijlocii din turism, precum și organizațiilor de management al destinațiilor, acces la instruire, instrumente digitale și date care să le ajute să se dezvolte sustenabil.

Mai puțină birocrație și noi instrumente pentru industrie

Comisia vrea să reducă barierele administrative considerate inutile. Printre măsurile propuse se numără înființarea Academiei Europene pentru Turism, care va asigura pregătirea profesională necesară sectorului, precum și crearea unui Spațiu Comun European al Datelor privind Turismul și a unui Observator European al Turismului, pentru analizarea principalelor tendințe.

Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru coeziune și reforme, Raffaele Fitto, a declarat că turismul poate contribui la dezvoltarea regiunilor.

„Obiectivul nostru este să ne asigurăm că turismul generează creștere și prosperitate în toate regiunile noastre, protejând în același timp diversitatea și identitatea unică a teritoriilor noastre”, a spus acesta.

Un alt obiectiv este echilibrarea fluxurilor de turiști prin promovarea destinațiilor mai puțin vizitate și încurajarea călătoriilor în extrasezon. Pentru aceasta, Comisia propune un model european de management al turismului, o recomandare a Consiliului, un set de instrumente pentru echilibrarea fluxurilor turistice și o rețea europeană de coordonare în situații de criză.

Reacțiile industriei turistice europene

Asociația Europeană a Agențiilor de Turism și a Operatorilor de Turism (ECTAA) a salutat strategia, pe care a descris-o drept o viziune pentru un turism european echilibrat, conectat și rezilient.

Organizația a apreciat că inițiativa Comisiei abordează aspecte esențiale pentru industrie, precum echilibrarea fluxurilor turistice, investițiile în competențe, sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii și îmbunătățirea conectivității, în special în ceea ce privește transportul feroviar și reglementările din aviație.

„Companiile se confruntă cu costuri și incertitudini tot mai mari, în timp ce concurența rămâne puternică. Salutăm, prin urmare, strategia Comisiei ca pe o oportunitate de a acorda turismului atenția și sprijinul pe care le merită. O industrie turistică europeană puternică are nevoie de un mediu de afaceri competitiv și de capacitatea de a investi în viitorul său”, a declarat Eric Dresin, secretarul general al ECTAA.

Organizația internațională pentru transport rutier IRU a descris strategia drept un moment important pentru stabilirea unei viziuni comune a UE asupra unui sector turistic mai competitiv, sustenabil, rezilient și incluziv.

IRU a salutat în special faptul că Executivul european recunoaște pentru prima dată dificultățile operatorilor de autocare în respectarea numeroaselor restricții locale privind accesul vehiculelor în orașe. Organizația susține îmbunătățirea accesului la informații despre înregistrarea vehiculelor și crearea unui punct unic european de informare privind accesul acestora în zonele urbane.

La rândul său, Comisia Europeană pentru Turism (ETC) a considerat strategia un prim pas pozitiv către o guvernanță pe mai multe niveluri și o cooperare mai strânsă între instituțiile europene și actorii din industria turismului.