Companiile europene din industria jocurilor video critică noile norme UE

Cele mai importante companii din industria de jocuri video, la nivel mondial, au criticat dur noile reglementari impuse de Uniunea Europeană privind protecția consumatorilor.

Ei spun că noile norme europene „ ar paraliza competitivitatea industriei europene de jocuri video, lider mondial în domeniu”.

Ce spune Comisia Europeană

Oficialii europeni au prezentat miercuri un nou set de norme privind protecția consumatorilor, inclusiv „Digital Fairness Act”, care face parte din primele restricții specifice impuse industriei de jocuri video.

Inițiativa vine în continuarea unui pachet mai amplu de măsuri, impus la mijlocul lunii septembrie, care ar proteja copiii în mediul online.

Ce vizează noile reglementări

Conform propunerii de lege, jocurile video nu ar mai putea genera venituri prin oferirea către minori a unor microtranzacții, care să le permită să avanseze în joc. Cunoscute sub numele de „pay-to-win”, astfel de tranzacții ar urma să fie interzise, după negocierile cu mai multe instituții UE.

„Ne dorim ca industria europeană a jocurilor să continue să prospere”, susține Michael McGrath, comisarul pentru protecția consumatorilor.

De asemenea, legea ar urma să interzică monedele virtuale din aplicații pentru persoanele care au vârsta mai mică de 18 ani.

Companiile de jocuri video, revoltate

Federația Europeană a Dezvoltatorilor de Jocuri, o asociație care reprezintă companiile din UE, și Video Games Europe, care include giganți mondiali, spun că definiția propusă pentru „pay-to-win” ar fi „fundamental greșită, nu conține definiții clare și ar crea o confuzie enormă atât pentru jucători, cât și pentru dezvoltatori”, întrucât ar putea include „orice achiziție”.

„Practic, DFA transferă toate deciziile de la părinți și copii către Comisie”, au transmis aceștia.