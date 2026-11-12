Aproximativ 40 de țări cer ca Europa să nu fie exclusă din negocierile privind propria securitate

Un proiect de declarație referitor la principiile securității europene, consultat de Reuters, prevede că orice decizie care privește securitatea Europei trebuie luată cu participarea statelor europene. Documentul urmează să fie discutat joi, la summitul Comunității Politice Europene, care reunește lideri din statele membre ale Uniunii Europene și din alte țări europene, organizat la Dublin, în Irlanda.

La reuniune au fost invitați 48 de șefi de stat și de guvern, inclusiv din România, Republica Moldova, Ucraina și Regatul Unit.

Europa cere un loc la masa negocierilor

Inițiativa este legată de dezbaterile privind rolul Europei în negocierile conduse de Statele Unite cu Rusia și Ucraina. Liderii europeni insistă că viitorul securității continentului nu poate fi decis fără participarea lor.

„Statele semnatare reamintesc că drumul către pace în Ucraina trebuie decis împreună cu Ucraina și că orice chestiune care privește securitatea europeană trebuie decisă împreună cu europenii”, se arată în proiectul declarației, inițiat de ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot.

Documentul subliniază că securitatea Ucrainei este parte integrantă a securității euroatlantice, iar viitoarea stabilitate strategică a Europei va depinde de încheierea războiului.

Statele participante susțin respectarea suveranității și egalității statelor, inviolabilitatea frontierelor și dreptul fiecărei țări de a decide dacă dorește să adere la alianțe internaționale. Declarația include și angajamente privind respectarea drepturilor omului.

Macron: Mulți ar dori ca Europa să fie exclusă din discuții

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a avertizat joi, la sosirea la summitul de la Dublin, asupra încercărilor de excludere a europenilor din negocierile care privesc securitatea continentului.

„Într-un moment în care mulți ar dori să vadă Europa exclusă din discuțiile privind propria securitate și stabilitate, această declarație este extrem de importantă, deoarece se bazează pe tot ceea ce am făcut în ultimul deceniu”, a declarat Macron.

Liderul francez a subliniat că statele europene trebuie să își coordoneze mai bine acțiunile și să acționeze împreună în problemele de securitate.

Ce prevede declarația privind securitatea Europei

Proiectul stabilește drept obiective comune menținerea securității și stabilității pe continent, protejarea drepturilor omului și apărarea sistemelor democratice.

„Dreptul internațional și Carta Organizației Națiunilor Unite reprezintă piatra de temelie a acestei declarații”, se arată în document.

Statele semnatare susțin și organizarea unor discuții privind mecanismele de gestionare și reducere a riscurilor de securitate, odată ce vor exista condițiile necesare și pacea va fi restabilită în Europa.

Numărul final al țărilor care vor semna declarația urmează să fie stabilit.