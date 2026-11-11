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Incident la Palatul Élysée. Un membru al gărzii de onoare s-a prăbușit lângă Macron, cum a reacționat președintele

Un membru al gărzii de onoare s-a prăbușit lângă președintele francez Emmanuel Macron. Incidentul s-a produs la Palatul Élysée chiar în timp ce Macron îl întâmpina pe președintele slovac Peter Pellegrini. Macron s-a dus lângă bărbatul căzut care a fost imediat preluat de colegii săi.
Incident la Palatul Élysée. Un membru al gărzii de onoare s-a prăbușit lângă Macron, cum a reacționat președintele
Petru Mazilu
11 nov. 2026, 23:57, Politic
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Incidentul a avut loc miercuri. Un membru al gărzii de onoare s-a prăbușit pe treptele Palatului Élysée chiar lângă președintele francez Emmanuel Macron.

Liderul Franței participa la o ceremonie. Macron a renunțat la protocol și s-a apropiat rapid de bărbatul căzut. Acesta a fost înconjurat de colegii săi, iar președintele francez s-a îndepărtat pentru a face loc celor care interveneau.

Bărbatul a fost luat de acolo și dus în altă parte pentru a primi ajutor medical. Starea sa de sănătate nu este cunoscută.

Cei doi șefi de stat au așteptat pe scările palatului

Președintele francez a revenit rapid la ceremonie. Macron l-a primit pe președintele slovac Peter Pellegrini.

Cei doi șefi de stat s-au îmbrățișat, au schimbat câteva replici și apoi au așteptat un pic pe scări în timp membrul gărzii de onoare era transportat în palat.

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