Incident la Palatul Élysée. Un membru al gărzii de onoare s-a prăbușit lângă Macron, cum a reacționat președintele

Incidentul a avut loc miercuri. Un membru al gărzii de onoare s-a prăbușit pe treptele Palatului Élysée chiar lângă președintele francez Emmanuel Macron.

Liderul Franței participa la o ceremonie. Macron a renunțat la protocol și s-a apropiat rapid de bărbatul căzut. Acesta a fost înconjurat de colegii săi, iar președintele francez s-a îndepărtat pentru a face loc celor care interveneau.

A member of the honor guard collapsed on Wednesday as Slovak President Peter Pellegrini arrived at the Élysée Palace in Paris for a visit. French President Emmanuel Macron and staff members approached the guard before staff carried him away. Macron then greeted Pellegrini. The guard’s condition and the cause of the collapse are not known. — CBS News (@CBSNews) November 11, 2026

Bărbatul a fost luat de acolo și dus în altă parte pentru a primi ajutor medical. Starea sa de sănătate nu este cunoscută.

Cei doi șefi de stat au așteptat pe scările palatului

Președintele francez a revenit rapid la ceremonie. Macron l-a primit pe președintele slovac Peter Pellegrini.

Cei doi șefi de stat s-au îmbrățișat, au schimbat câteva replici și apoi au așteptat un pic pe scări în timp membrul gărzii de onoare era transportat în palat.