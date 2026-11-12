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Premierul Estoniei dezvăluie cele două nume care ar trebui să reprezinte Europa în negocierile de pace privind Ucraina

Premierul Estoniei, Kristen Michal, a declarat pentru POLITICO faptul că își dorește ca două nume să reprezinte Europa în cadrul negocierilor de pace privind Ucraina. Acest subiect ar urma să fie discutat vineri, în cadrul summitului informal al Consiliului European de la Dublin, la inițiativa premierului italian Giorgia Meloni.
Premierul Estoniei dezvăluie cele două nume care ar trebui să reprezinte Europa în negocierile de pace privind Ucraina
Premierul estonian Kristen Michal. Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
12 nov. 2026, 15:31, Știri externe
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Premierul Estoniei, Kristen Michal, a declarat în cadrul unui interviu pentru POLITICO faptul că dorește ca două nume să reprezinte Europa în cadrul negocierilor de pace privind Ucraina. Aceste două nume sunt Antonio Costa – președintele Consiliului European – și Kaja Kallas – șefa politicii externe a UE.

„Europa și-a ales deja reprezentanții: președintele Consiliului, António Costa, și [Înaltul Reprezentant] Kaja Kallas. Amândoi răspund în mod clar în fața țărilor UE”, a declarat premierul estonian Kristen Michal pentru POLITICO.

Oficialul estonian a afirmat că mandatele celor doi provin „direct de la Consiliu” și că în acest caz „nu este necesar ca statele membre să convină mai întâi asupra unui plan ad hoc”.

Subiectul urmează să fie abordat vineri, în cadrul unei reuniuni informale a Consiliului European de la Dublin. Discuția va avea loc la inițiativa premierului talian Giorgia Meloni, după ce a atras atenția într-o scrisoare adresată lui Costa că abordarea Europei a fost „haotică” și că acest lucru riscă să prelungească războiul.

Doi lideri europeni au vorbit la telefon cu Putin în luna octombrie

De la debutul războiului din Ucraina în februarie 2022, liderii europeni au evitat contactul direct cu președintele rus Vladimir Putin. Cu toate acestea, în luna octombrie a acestui an, președintele Finlandei, Alexander Stubb, și premierul Norvegiei, Jonas Gahr Store, au purtat discuții telefonice cu liderul de la Kremlin.

Apelul telefonic, care a durat în jur de 90 de minute, a fost criticat premierul danez Mette Frederiksen, care s-a declarat „sceptică” față de această inițiativă. „Cred că ar trebui să menținem Europa unită, în loc să acționăm pe cont propriu”, a spus ea.

Pe de altă parte, nu se așteaptă ca summitul de la Dublin să contureze oficial numele unui emisar, ci mai degrabă la o „înțelegere” între lideri cu privire la cine ar trebui să transmită poziția Europei către Kremlin, a declarat pentru POLITICO, sub anonimat, un înalt funcționar al UE.

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