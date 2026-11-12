Premierul Estoniei dezvăluie cele două nume care ar trebui să reprezinte Europa în negocierile de pace privind Ucraina

Premierul Estoniei, Kristen Michal, a declarat în cadrul unui interviu pentru POLITICO faptul că dorește ca două nume să reprezinte Europa în cadrul negocierilor de pace privind Ucraina. Aceste două nume sunt Antonio Costa – președintele Consiliului European – și Kaja Kallas – șefa politicii externe a UE.

„Europa și-a ales deja reprezentanții: președintele Consiliului, António Costa, și [Înaltul Reprezentant] Kaja Kallas. Amândoi răspund în mod clar în fața țărilor UE”, a declarat premierul estonian Kristen Michal pentru POLITICO.

Oficialul estonian a afirmat că mandatele celor doi provin „direct de la Consiliu” și că în acest caz „nu este necesar ca statele membre să convină mai întâi asupra unui plan ad hoc”.

Subiectul urmează să fie abordat vineri, în cadrul unei reuniuni informale a Consiliului European de la Dublin. Discuția va avea loc la inițiativa premierului talian Giorgia Meloni, după ce a atras atenția într-o scrisoare adresată lui Costa că abordarea Europei a fost „haotică” și că acest lucru riscă să prelungească războiul.

Doi lideri europeni au vorbit la telefon cu Putin în luna octombrie

De la debutul războiului din Ucraina în februarie 2022, liderii europeni au evitat contactul direct cu președintele rus Vladimir Putin. Cu toate acestea, în luna octombrie a acestui an, președintele Finlandei, Alexander Stubb, și premierul Norvegiei, Jonas Gahr Store, au purtat discuții telefonice cu liderul de la Kremlin.