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Grupare neonazistă din Spania, legături cu grupul ultra Honor et Patria: antrenată în Ucraina cu Brigada Azov, plănuia o revoltă armată acasă

Núcleo Nacional, cea mai mare organizație neonazistă din Spania, avea contact direct cu Honor et Patria.  
Grupare neonazistă din Spania, legături cu grupul ultra Honor et Patria: antrenată în Ucraina cu Brigada Azov, plănuia o revoltă armată acasă
Foto: Captura video La Sexta
Redacția Mediafax
12 nov. 2026, 14:28, Știri externe
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Organizația nazistă a fost ținta unei operațiuni de amploare a poliției din Spania, care s-a desfășurat simultan în șapte provincii din țară, pe 6 noiembrie. Printre cei arestați s-a aflat și Isabel Peralta, o tânără de 25 de ani, figură importantă a extremismului de dreapta din Spania.

11 puști de asalt, trei puști de vânătoare, trei pistoale, cel puțin 12 cuțite și o macetă, precum și încărcătoare, lunete și muniție au găsit anchetatorii în casa lui Isabel Peralta. Între timp, tânăra a fost plasată sub control judiciar și nu poate părăsi Spania. CITEȘTE articolul integral pe MEDIAFAX SPANIA.

 

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