Italia se opune planurilor Germaniei de a participa la dezvoltarea unui avion de luptă de nouă generație

Regatul Unit a condus recent eforturile de examinare a posibilității ca Germania să se alăture Programului GCAP, un proiect britanico-italiano-japonez de dezvoltare a unui avion de luptă, care ar reduce dependența celor trei țări de aeronavele militare americane.

Însă ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, s-a opus ferm acordării unui rol egal Germaniei în cadrul programului, în timpul unei reuniuni online desfășurate săptămâna aceasta cu omologii săi britanic și japonez, potrivit surselor FT.

Italia și Japonia se tem că participarea Germaniei ar întârzia proiectul

Într-o lovitură pentru Berlin, Crosetto a sugerat că Germania ar trebui să primească, în schimb, statutul de observator, asemenea Canadei, ceea ce nu i-ar oferi niciun rol în proiectarea sau dezvoltarea aeronavei.

„Italia și-a confirmat disponibilitatea de a accepta Germania . . . însă, pentru a accelera procesul, s-a propus ca Germania să aibă statutul de observator”, a declarat un oficial al guvernului italian pentru Financial Times.

Atât Tokyo, cât și Roma au reacționat cu îngrijorare după ce premierul britanic Andy Burnham și-a exprimat, în timpul unei vizite la Berlin luna trecută, „deschiderea” față de implicarea Germaniei în GCAP.

Germania, care dispune de cel mai mare buget al apărării dintre statele membre ale Uniunii Europene, ar putea contribui financiar la proiect și ar putea crește numărul comenzilor pentru noul avion de luptă.

Cu toate acestea, Italia și Japonia sunt reticente față de perspectiva adăugării unui nou partener într-un program deja complex, au declarat pentru Financial Times oficiali din ambele țări, exprimându-și temerea că o astfel de decizie ar întârzia proiectul.

Oficialii italieni și japonezi se tem, de asemenea, că propriile companii ar pierde contracte dacă firme germane, inclusiv Airbus, s-ar alătura programului.

Germania ar respinge aproape sigur statutul de observator, un oficial german descriind propunerea Italiei drept „inacceptabilă”.

Berlinul a transmis clar că dorește să devină membru cu drepturi depline, să contribuie financiar și să primească, în schimb, o parte semnificativă a contractelor pentru industria sa.

Germania caută alternative după eșecul proiectului cu Franța

Rezistența Italiei și Japoniei evidențiază dificultățile cu care se confruntă Berlinul în încercarea de a găsi o alternativă la programul comun de dezvoltare a unui avion de luptă împreună cu Franța, un proiect afectat de numeroase probleme și care s-a prăbușit definitiv în luna iunie.

Germania analizează în prezent alternative la FCAS împreună cu Spania, care a participat, de asemenea, la proiect și a rămas partenerul Berlinului.

Cele două țări examinează și posibilitatea unei colaborări cu Suedia și cu gigantul său aerospațial Saab.