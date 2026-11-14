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Washingtonul schimbă tactica privind Ucraina? Zelenski dezvăluie propunerea primită în schimbul aderării țării la NATO

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit vineri, într-o discuție cu jurnaliștii, că Statele Unite i-au propus să cedeze teritorii în schimbul aderării Ucrainei la NATO. Declarațiile sale au fost supuse unui embargo până sâmbătă dimineaţă.
Washingtonul schimbă tactica privind Ucraina? Zelenski dezvăluie propunerea primită în schimbul aderării țării la NATO
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
14 nov. 2026, 12:49, Știri externe
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit, în urma negocierilor care au avut loc în această săptămână în Abu Dhabi, că Statele Unite i-au propus să cedeze regiunea Donbas în schimbul aderării Ucrainei la NATO.

Liderul de la Kiev a afirmat că oficialii americani au ridicat această întrebare pentru prima oară în cadrul ultimei runde diplomatice, scrie Kyiv Post. 

Dezvăluirea a fost făcută vineri de către Zelenski într-o discuție cu jurnaliștii, însă informațiile au fost supuse unui embargo până sâmbătă dimineață, relevă sursa citată.Anunțul lui Zelenski vine în contextul în care Ucraina a spus de mai multe ori că nu își va retrage trupele din zona Donbas și că nu va ceda teritoriu suveran.Liderul ucrainean a subliniat că orice pachet concret care să combine aderarea la NATO, garanții de securitate obligatorii și finanțarea reconstrucției ar fi supus direct atenției opiniei publice ucrainene pentru a fi analizat.

„Dacă partea americană ne confirmă acest lucru împreună cu alți colegi din NATO, atunci voi solicita opinia societății noastre: acceptăm sau nu acceptăm? Nu am dreptul să nu fac acest lucru la propria mea discreție”, a spus Zelenski, potrivit Kyiv Post.

Cu toate acestea, el a precizat că dacă se va ajunge la scenariul cedării de teritoriu, Ucraina nu va recunoaște sub nicio formă, din punct de vedere juridic, teritoriile ucrainene ocupate ca parte a Rusiei.

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