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Marea Britanie deschide ușa Germaniei pentru participarea la dezvoltarea unui avion de luptă de ultimă generație

Premierul britanic Andy Burnham a declarat joi că Regatul Unit este deschis participării Germaniei la programul GCAP, un parteneriat între Marea Britanie, Italia și Japonia pentru dezvoltarea unui nou avion de luptă, după întâlnirea pe care a avut-o cu cancelarul Friedrich Merz, la Berlin.
Marea Britanie deschide ușa Germaniei pentru participarea la dezvoltarea unui avion de luptă de ultimă generație
Iulian Moşneagu
08 oct. 2026, 15:50, Știri externe
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„I-am transmis cancelarului că suntem deschiși aderării Germaniei la GCAP”, a declarat Burnham într-o conferință de presă, potrivit Reuters.

„Este un obiectiv pe care dorim să îl promovăm în perioada următoare, în colaborare cu ceilalți parteneri ai noștri, Italia și Japonia”, a adăugat premierul Marii Britanii.

Speculațiile privind o posibilă aderare a Germaniei la Programul GCAP s-au intensificat după ce un proiect franco-german rival pentru dezvoltarea unui avion de luptă a eșuat în luna iunie.

Germania ar putea deveni un nou partener al programului GCAP

GCAP permite participarea altor țări, cu diferite niveluri de implicare. Prima extindere a avut loc în iulie, când Canada s-a alăturat în calitate de observator, un prim pas care ar putea duce la o implicare mai mare în viitor. Arabia Saudită și-a manifestat, de asemenea, interesul pentru participarea la program.

Unii experți în apărare consideră Germania un partener potrivit, deoarece și-a majorat bugetul militar și colaborează deja cu Marea Britanie și Italia la producerea avionului de luptă Eurofighter Typhoon.

Din perspectiva Marii Britanii, atragerea unui nou partener, într-un moment în care bugetul său militar se află sub presiune, ar contribui la împărțirea costurilor. Japonia ar putea însă avea nevoie de argumente suplimentare pentru a accepta extinderea programului. Italia a declarat anterior că este deschisă aderării unor noi țări, pentru a distribui costurile proiectului.

Japonia insistă ca noul avion de luptă să fie gata până în 2035, având în vedere amenințarea reprezentată de China și planurile de retragere a actualelor avioane F-2 începând de la mijlocul deceniului următor.

Unii reprezentanți ai industriei de apărare au avertizat însă că includerea unor noi parteneri ar putea întârzia dezvoltarea avionului.

Programul GCAP este coordonat de trei mari companii din industria de apărare: BAE Systems din Marea Britanie, Leonardo din Italia și Mitsubishi Heavy Industries din Japonia.

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