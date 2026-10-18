Despăgubiri uriașe pentru americanii reținuți ilegal de ICE: 500.000 de dolari plus 100.000 pentru fiecare zi de detenție

Suma ar crește spectaculos dacă persoana rămâne mai multe zile în custodie: câte 100.000 de dolari pentru fiecare zi suplimentară, relatează Newsweek.

Inițiativa vine pe fondul controverselor privind operațiunile desfășurate de autoritățile federale în timpul campaniei de deportări a administrației Donald Trump. Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) respinge însă acuzațiile potrivit cărora ICE ar aresta și deporta cetățeni americani.

500.000 de dolari plus 100.000 pentru fiecare zi suplimentară

Proiectul, intitulat „Justice for Citizens Wrongfully Detained by ICE Act”, a fost prezentat de reprezentanta democrată Teresa Leger Fernández, din New Mexico. La momentul relatării Newsweek, singurul co-sponsor era democrata Bonnie Watson Coleman, din New Jersey.

Inițiativa ar crea o cale juridică specială pentru cetățenii americani arestați sau reținuți fără mandat ori fără cauză probabilă de către agenții pentru imigrație sau de alți ofițeri care aplică legislația în domeniu.

Prevederile s-ar aplica incidentelor produse începând cu 20 ianuarie 2025.

Dacă instanța i-ar da dreptate reclamantului, acesta ar urma să primească 500.000 de dolari, la care s-ar adăuga 100.000 de dolari pentru fiecare zi petrecută în detenție după prima zi.

Astfel, în cazul unei detenții care s-ar prelungi timp de cinci zile, despăgubirea prevăzută de proiect ar ajunge la 900.000 de dolari.

La aceste sume s-ar putea adăuga cheltuielile rezonabile cu avocații și costurile judiciare. Despăgubirile prevăzute de proiect nu ar elimina eventualele compensații pe care persoana ar putea să le obțină în baza altor prevederi legale.

Agenții nu s-ar mai putea apăra invocând anumite forme de imunitate

Proiectul merge însă mai departe de stabilirea unor despăgubiri minime.

Agenții federali pentru imigrație și ceilalți ofițeri care aplică legislația în domeniu nu ar putea invoca imunitatea absolută sau calificată pentru a evita răspunderea în procesele intentate în baza noii legi.

Inițiativa ar elimina, pentru aceste acțiuni, și protecția oferită guvernului federal prin principiul imunității suverane.

Cetățenii ar avea la dispoziție până la cinci ani pentru introducerea unei acțiuni în justiție.

ProPublica: 506 cetățeni americani, reținuți de agenții pentru imigrație

Inițiativa legislativă apare după mai multe cazuri controversate privind cetățeni americani care au ajuns în custodia autorităților pentru imigrație.

Newsweek citează o investigație ProPublica potrivit căreia 506 cetățeni americani au fost reținuți de agenți pentru imigrație de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă.

Leger Fernández susține că proiectul urmărește atât despăgubirea persoanelor ale căror drepturi au fost încălcate, cât și tragerea la răspundere a agenților.

„ICE nu poate să-ți calce drepturile în picioare și apoi să plece fără consecințe”, a declarat parlamentara democrată, potrivit Newsweek.

Ea a acuzat agenții că nu trebuie să poată acționa ca și când ar avea „permisiunea de a încălca Constituția”.

DHS respinge acuzațiile

Departamentul pentru Securitate Internă contestă însă modul în care sunt prezentate aceste incidente.

„Acuzațiile potrivit cărora ICE arestează și deportează cetățeni americani sunt FALSE”, a transmis un purtător de cuvânt al DH.

Potrivit instituției, persoanele asupra cărora există o „suspiciune rezonabilă” pot fi chestionate pentru scurt timp, iar dacă se stabilește că sunt cetățeni americani sunt eliberate imediat.

DHS susține, de asemenea, că cetățenii americani care împiedică activitatea forțelor de ordine pot fi arestați și că persoanele care reprezintă un pericol pentru agenți sau pentru public pot fi reținute până când situația devine sigură.

Departamentul afirmă că respectă dreptul persoanelor de a observa operațiunile ICE și de a-și exprima opiniile, dar avertizează că obstrucționarea sau agresarea agenților federali constituie infracțiuni.

Proiectul are însă puține șanse să treacă în forma actuală

În prezent, cetățenii americani reținuți în mod nelegal de agenți pentru imigrație pot intenta procese în anumite circumstanțe. Obținerea despăgubirilor poate fi însă dificilă din cauza limitărilor juridice și a protecțiilor de care beneficiază funcționarii federali, iar legislația actuală nu garantează o despăgubire minimă pentru o detenție nelegală.

Noul proiect încearcă să creeze o cale explicită pentru astfel de procese și să stabilească sumele minime care trebuie acordate atunci când reclamantul câștigă.

Inițiativa a fost depusă pe 15 octombrie și trimisă Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților.

Drumul până la adoptare se anunță însă dificil în Congresul controlat de republicani. Democrații au depus mai multe proiecte destinate limitării puterilor ICE, însă acestea au avut până acum perspective reduse de adoptare.

Situația s-ar putea schimba după alegerile pentru Congres din 3 noiembrie, în funcție de viitoarea majoritate din Camera Reprezentanților și Senat. Pentru a produce efecte, actualul proiect trebuie însă adoptat înainte de încheierea celui de-al 119-lea Congres; în caz contrar, ar trebui reintrodus în legislatura următoare.