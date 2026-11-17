Noua reglementare readuce în discuție o măsură blocată parțial de justiție la începutul anului și provoacă îngrijorări privind respectarea dreptului la apărare.

Termenul pentru contestarea deportării scade de la 30 la 10 zile

Departamentul Justiției din Statele Unite urmează să publice marți, 17 noiembrie, o reglementare care reduce de la 30 la 10 zile calendaristice perioada disponibilă pentru contestarea multor decizii pronunțate de judecătorii specializați în imigrație, relatează Newsweek.

Modificările vizează procedurile desfășurate în fața Board of Immigration Appeals (BIA), cea mai înaltă autoritate administrativă din cadrul Departamentului Justiției responsabilă de examinarea apelurilor în materie de imigrație.

Persoanele care contestă deportarea vor trebui să precizeze încă din documentul inițial motivele apelului. Pentru anumite dosare privind azilul va fi păstrat termenul de 30 de zile.

Noua reglementare extinde și posibilitatea respingerii sumare a apelurilor, examinarea acestora urmând să depindă de acceptarea cazului prin votul majorității membrilor BIA.

Numărul dosarelor restante a crescut de aproape nouă ori

Autoritățile americane justifică schimbările prin necesitatea reducerii volumului de dosare acumulate în sistemul instanțelor de imigrație.

Potrivit Departamentului Justiției, numărul cauzelor restante la BIA a crescut de la 35.837 în anul fiscal 2017 la 325.774 în anul fiscal 2026.

Creșterea presiunii asupra sistemului este asociată inclusiv intensificării operațiunilor de reținere desfășurate de Immigration and Customs Enforcement (ICE).

În același timp, instanțele de imigrație s-au confruntat cu schimbări de personal, după concedierea unor judecători cu experiență și înlocuirea treptată a acestora.

Avocații avertizează că dreptul la apărare ar putea fi afectat

Organizațiile care apără drepturile imigranților susțin că termenul de 10 zile este insuficient pentru pregătirea unui apel, în special în cazul persoanelor aflate în detenție sau care nu beneficiază de asistență juridică.

Hunter Hammill, reprezentant al American Immigration Lawyers Association, a avertizat că noua procedură ar putea face extrem de dificilă contestarea deciziilor, inclusiv pentru persoanele care au deja avocați.

Criticii măsurii atrag atenția că imigranții trebuie să obțină hotărârea judecătorească, să identifice eventualele erori și să pregătească documentele necesare într-un interval foarte scurt.

O măsură blocată anterior de un judecător federal

Departamentul Justiției încercase să introducă reguli similare în februarie 2026, însă acestea au fost contestate în instanță.

La 8 martie, judecătorul federal Randolph D. Moss a anulat parțial reglementarea, considerând că autoritățile nu respectaseră procedurile obligatorii de consultare publică.

După parcurgerea acestei etape, administrația Trump revine cu o versiune finală a măsurii.

Când ar urma să intre în vigoare noile reguli

Reglementarea este programată să fie publicată pe 17 noiembrie și să intre în vigoare după 30 de zile, aplicându-se dosarelor introduse ulterior. Cauzele deja aflate pe rol nu vor fi supuse termenului redus.

Pentru cetățenii români care se confruntă cu proceduri de deportare în Statele Unite, schimbarea ar putea deveni relevantă în cazul în care dosarele lor intră sub incidența noilor prevederi.

Persoanele ale căror apeluri administrative sunt respinse vor putea solicita în continuare, în condițiile legii, examinarea cazului de către o instanță federală.