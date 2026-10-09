Pată uriașă de petrol în Marea Neagră, în urma atacului asupra unui petrolier rusesc. Poluarea s-a triplat într-o zi

Petrolierul Aframax Rio a luat foc pe 6 octombrie, în urma unui atac produs în apropierea orașului Soci, de pe litoralul rusesc al Mării Negre. Miercuri, imaginile din satelit indicau o pată de petrol de aproximativ 8 kilometri pătrați, iar joi suprafața acesteia ajunsese la 25 de kilometri pătrați.

Estimările au fost realizate de specialiștii Greenpeace, care au examinat imagini din satelit din 7 și 8 octombrie, potrivit Novaya Gazeta Europe.

Pata de petrol din Marea Neagră și-a triplat suprafața într-o singură zi

Primele imagini analizate de Greenpeace au fost realizate miercuri, în jurul prânzului, când petrolierul se afla la aproximativ 50 de kilometri de locul unde izbucnise incendiul.

Flăcările fuseseră deja stinse, însă pe suprafața apei era vizibilă o dâră de produse petroliere care acoperea aproximativ 8 kilometri pătrați.

Joi, imaginile din satelit arătau că petrolierul se deplasase în continuare de-a lungul litoralului Mării Negre, iar suprafața petei de petrol ajunsese la aproximativ 25 de kilometri pătrați.

Datele indică o extindere rapidă a poluării, însă nu arată ce cantitate de petrol a ajuns efectiv în apă. Suprafața observată prin satelit nu trebuie confundată cu volumul produselor petroliere deversate.

Specialiștii Greenpeace presupun că petrolierul avariat se îndreaptă către portul rusesc Novorossiisk, de la Marea Neagră, situat la aproximativ 100 de kilometri de poziția în care se afla nava joi.

Pericol pentru ecosistemul Mării Negre

Organizația de mediu consideră că incidentul reprezintă o amenințare pentru ecosistemul Mării Negre și pentru populația din regiune.

„Această situație este una dintre consecințele agresiunii militare a Rusiei împotriva Ucrainei. Rusia folosește petrolul pentru a finanța războiul. Acum, acest petrol reprezintă o amenințare directă pentru locuitorii țării și pentru natura întregii regiuni a Mării Negre”, au transmis reprezentanții Greenpeace.

Produsele petroliere ajunse în mare afectează organismele marine, păsările și zonele de coastă. Gravitatea efectelor depinde de cantitatea și tipul substanțelor deversate, de condițiile meteorologice și de curenții marini.

Rusia susține că nu sunt scurgeri de petrol

Constatările Greenpeace contrazic declarațiile făcute de autoritățile ruse după stingerea incendiului de la bordul petrolierului. Acestea anunțaseră că nu au fost scurgeri de petrol și că măsurătorile efectuate nu au identificat concentrații periculoase de substanțe rezultate din ardere în aer.

Până la publicarea informațiilor de către organizația de mediu, autoritățile ruse nu prezentaseră un bilanț al cantității de petrol care ar fi putut ajunge în apă.

Cum a fost atacat petrolierul

Ministerul rus al Transporturilor a transmis marți că petrolierul, care naviga sub pavilion liberian, a fost atacat de drone maritime ucrainene.

În urma atacului, la bordul navei a izbucnit un incendiu. Toți cei 23 de membri ai echipajului, cetățeni indieni, au fost salvați de echipele de intervenție și nu au fost raportați răniți.

Ca măsură de precauție, autoritățile ruse au decis închiderea plajelor din zona Sirius, situată în apropierea orașului Soci.

Petrolierul Aframax Rio figurează din 12 februarie 2026 pe lista sancțiunilor impuse de Ucraina, fiind asociat cu așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei.