Gambia, țara care a intentat procesul în 2019, a susținut că ofensiva militară a Myanmarului, un stat cu majoritate budistă, a constituit genocid.

Au fost alungați cel puțin 730.000 de musulmani rohingya din Myanmar, notează The Independent.

„Instanța constată că forțele de securitate din Myanmar au ucis mii de civili Rohingya, au comis acte de violență sexuală pe scară largă, precum și acte de violență extremă împotriva copiilor și au atacat membri ai etniei Rohingya care fugeau în timp ce aceștia încercau să se refugieze în număr mare în Bangladesh”, a declarat judecătorul Iwasawa.

Joi, președintele curții, Yuji Iwasawa, a declarat că acțiunile forțelor de securitate din Myanmar demonstrează „intenția de a distruge” o parte substanțială a populației minoritare musulmane, îndeplinind pragul legal pentru genocid.

Prima dată când un stat a fost găsit vinovat de genocid

Este doar a treia oară în istoria CIJ când instanța a pronunțat o hotărâre într-un caz de genocid și marchează prima dată când un stat a fost găsit vinovat. Este doar a patra oară de la Holocaustul nazist când o instanță internațională a decis că crima a fost comisă, persoane fiind condamnate anterior.

„Myanmar știa sau ar fi trebuit să știe despre un risc serios de comitere a unor acte de genocid… în timpul operațiunilor de curățare din 2017”, a declarat judecătorul Iwasawa.

El a spus că țara a efectuat „distrugerea probelor”, prin arderea și eliminarea cadavrelor și distrugerea locurilor unde avuseseră loc „operațiunile de curățare”.

Refugiații Rohingya îndură condiții dure, marcate de pericole de incendiu, boli infecțioase, alunecări de teren musonice, salubritate inadecvată și restricții stricte de muncă.

Judecătorul Iwasawa a spus că Myanmar trebuie „să faciliteze întoarcerea în siguranță și demnă la locul de reședință și reunificarea familiilor pentru Rohingya strămutați ca urmare a actelor ilicite ale Myanmar”.

Ce efecte ar putea avea decizia asupra situației din Gaza

Hotărârea privind genocidul ar putea avea implicații de anvergură, inclusiv pentru cazul Africii de Sud din 2023, care acuză Israelul de genocid în Gaza, oferind indicii despre modul în care completul format din 15 membri evaluează responsabilitatea statului în presupusa comitere a crimelor internaționale.

Hotărârile instanței sunt definitive și obligatorii din punct de vedere juridic, dar nu există nicio modalitate eficientă de a le pune în aplicare în afară de a raporta nerespectarea hotărârilor către Consiliul de Securitate al ONU, potrivit sursei citate.