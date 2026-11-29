Premierul socialist Pedro Sánchez riscă să piardă puterea după opt ani, iar liderul opoziției, Alberto Núñez Feijóo, este favorit să formeze viitorul guvern.

Conservatorii și extrema dreaptă obțin majoritatea parlamentară

Potrivit rezultatelor parțiale prezentate de Le Monde, care citează AFP, după numărarea a aproximativ două treimi dintre voturi, Partidul Popular (PP), principala formațiune conservatoare din Spania, era creditat cu 134 de mandate parlamentare.

Partidul de extremă dreapta Vox, cunoscut pentru pozițiile sale dure împotriva imigrației, urma să obțină 50 de mandate. Împreună, cele două formațiuni ar controla 184 dintre cele 350 de locuri din Parlamentul spaniol, depășind pragul de 176 necesar pentru majoritatea absolută.

Socialiștii conduși de Pedro Sánchez erau creditați cu numai 117 mandate, fără perspective suficiente de a forma o nouă majoritate alături de partidele de stânga și formațiunile separatiste regionale.

Cine este Alberto Núñez Feijóo, posibilul viitor premier

În vârstă de 65 de ani, Alberto Núñez Feijóo este un politician conservator cu o îndelungată experiență administrativă, dobândită inclusiv la conducerea regiunii Galicia, din nord-vestul Spaniei.

Potrivit The New York Times, liderul Partidului Popular și-a construit campania în jurul imaginii unui politician moderat și pragmatic, promițând reducerea taxelor, soluții pentru criza locuințelor și diminuarea polarizării politice.

Feijóo ar prefera să guverneze fără Vox, însă rezultatele electorale sugerează că sprijinul extremei drepte ar putea fi indispensabil.

O coaliție PP-Vox la nivel național ar reprezenta o premieră în Spania democratică, după încheierea dictaturii lui Francisco Franco, în 1975. Cele două partide colaborează deja în administrațiile mai multor regiuni.

Participare uriașă la vot. Sánchez avertizează asupra unei schimbări de direcție

Scrutinul a mobilizat un număr impresionant de alegători. Participarea depășise 79%, cel mai ridicat nivel înregistrat din 1982, potrivit datelor prezentate de Le Monde.

Pedro Sánchez, în vârstă de 54 de ani, a încercat să mobilizeze electoratul progresist și alegătorii indeciși, avertizând că o alianță între conservatori și Vox ar putea provoca un regres al drepturilor sociale, în special al celor ale femeilor.

Premierul a atras atenția și asupra intențiilor opoziției de a elimina anumite politici privind memoria victimelor dictaturii franchiste.

În campanie, Sánchez a invocat performanțele economiei spaniole, a patra ca mărime din Uniunea Europeană, dar și poziționarea sa internațională, marcată de dispute cu președintele american Donald Trump și cu Israelul.

Rezultatul alegerilor din Spania, important pentru întreaga Europă

Schimbarea politică de la Madrid ar putea avea consecințe și asupra echilibrului de putere din Uniunea Europeană, în contextul negocierilor și deciziilor comune de la Bruxelles.

Scrutinul spaniol precedă un nou ciclu electoral european, care include alegeri prezidențiale în Franța și legislative în Polonia și Italia.

O eventuală intrare a Vox în guvernul de la Madrid ar consolida prezența formațiunilor naționaliste și de extremă dreapta în politica europeană, într-un moment în care statele membre se confruntă cu provocări economice, migrație și probleme de securitate.