Pagube în București și Ilfov în urma codului galben de ploaie și vânt puternic. Zeci de intervenții ale pompierilor

Potrivit ISU București-Ilfov, în Capitală au fost înregistrate 50 de intervenții, dintre care 43 pentru copaci căzuți, șase pentru elemente de construcție desprinse și una pentru un panou publicitar desprins.

În urma acestor incidente, au fost avariate în total 30 de mașini.

În Ilfov, pompierii au intervenit în șapte cazuri pentru îndepărtarea copacilor căzuți.

Ce recomandă pompierii

Pentru siguranța populației, ISU București-Ilfov recomandă amânarea activităților în aer liber, întrucât lucrul în spații deschise sau la înălțime devine periculos pe vreme rea.

De asemenea, pompierii recomandă închiderea tuturor ferestrelor și fixarea obiectelor din exterior pentru prevenirea eventualelor accidente.

Oamenii sunt sfătuiți să evite zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt.

Totodată, ISU recomandă curățarea șanțurilor și rigolelor pentru a permite scurgerea normală a apei provenite din precipitații.

În cazul creșterii debitelor unor cursuri de apă, cetățenii sunt sfătuiți să nu încerce traversarea acestora și să nu se apropie de maluri.