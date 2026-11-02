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Peste 130.000 de cartușe de vânătoare, transportate ilegal spre Republica Moldova. Poliția de Frontieră a confiscat muniția

Polițiștii de Frontieră au descoperit, la Punctul de Trecere a Frontierei Albița, un transport de peste 130.000 de cartușe de vânătoare, transportate ilegal spre Republica Moldova. Deoarece muniția nu era însoțită de avizul de tranzit și nici de escorta jandarmilor, autoritățile au confiscat-o.
Peste 130.000 de cartușe de vânătoare, transportate ilegal spre Republica Moldova. Poliția de Frontieră a confiscat muniția
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Ioana Târziu
02 nov. 2026, 17:10, Social
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Duminică, polițiștii de frontieră și polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase al IPJ Vaslui au efectuat, în Punctul de Trecere a Frontierei Albița, controlul unui ansamblu rutier condus de un bărbat în vârstă de 57 de ani, cu dublă cetățenie, română și moldovenească.

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Din verificarea documentelor prezentate a rezultat că ansamblul rutier transporta, din România către Republica Moldova, mai multe categorii de mărfuri, printre care și muniție de vânătoare, încărcată dintr-un depozit aflat pe teritoriul României.

Întrucât au existat suspiciuni cu privire la legalitatea transportului, autoritățile au procedat la efectuarea unui control amănunțit al mijlocului de transport, cu sprijinul polițiștilor din cadrul IPJ Vaslui și al lucrătorilor Biroului Vamal Albița.

În urma verificărilor, a fost identificată cantitatea de 135.000 de cartușe de vânătoare.

Mai mult, transportul nu era însoțit de avizul de tranzit eliberat de Poliția de Frontieră Română și nu respecta condițiile legale privind asigurarea pazei pe timpul transportului de către efective ale Jandarmeriei.

Întreaga cantitate de muniție a fost indisponibilizată.

Autoritățile efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și contrabandă calificată.

Cercetările urmează să fie preluate de Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Vaslui.

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