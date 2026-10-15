Mai multe trenuri din Ungaria care străbat România își vor modifica temporar programul

Potrivit unei comunicări primite de la administrația feroviară ungară MAV Start, despre lucrări la infrastructura feroviară pe secția Budapesta – Szolnok – Lőkösháza, CFR a anunțat că, în perioada 7-8 noiembrie, vor interveni modificări pentru următoarele trenuri internaționale:

trenurile internaționale IR 73 Budapesta Keleti – București Nord, IR 75 Budapesta Keleti – Cluj Napoca, IR 79 Budapesta Keleti – București Nord, IR 371 Budapesta Keleti – Arad, IR 375 Budapesta Keleti – Arad, IR 377 Budapesta Keleti – Timișoara Nord, IR 379 Budapesta Keleti – Arad și IR 473 Budapesta Keleti – București Nord vor pleca din stația Budapesta Keleti cu 5 minute mai devreme față de graficul de circulație din mersul trenurilor.

trenul internațional IR 367 Budapesta Keleti – Brașov va pleca din stația Budapesta Keleti cu 35 de minute mai devreme față de graficul de circulație din mersul trenurilor.

CFR le recomandă pasagerilor să verifice din timp programul actualizat al trenurilor, pentru a evita eventuale inconveniente.

De asemenea, date actualizate despre traficul feroviar al acestor trenuri se pot consulta pe pagina operatorului maghiar MÁV.

În ceea ce privește date despre circulația trenurilor din țara noastră, pasagerii pot consulta site-ul CFR Călători, să apeleze 021/9521 pentru trafic intern sau 021.314.5528 pentru trafic internațional (Gara de Nord București). De asemenea, pasagerii pot adresa întrebări și personalului CFR din stații.