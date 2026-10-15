Mai multe trenuri din Ungaria care străbat România își vor modifica temporar programul

Potrivit unei comunicări primite de la administrația feroviară ungară MAV Start, despre lucrări la infrastructura feroviară pe secția Budapesta – Szolnok – Lőkösháza, CFR a anunțat că, în perioada 7-8 noiembrie, vor interveni modificări pentru următoarele trenuri internaționale:
CFR le recomandă pasagerilor să verifice din timp programul actualizat al trenurilor, pentru a evita eventuale inconveniente.
De asemenea, date actualizate despre traficul feroviar al acestor trenuri se pot consulta pe pagina operatorului maghiar MÁV.
În ceea ce privește date despre circulația trenurilor din țara noastră, pasagerii pot consulta site-ul CFR Călători, să apeleze 021/9521 pentru trafic intern sau 021.314.5528 pentru trafic internațional (Gara de Nord București). De asemenea, pasagerii pot adresa întrebări și personalului CFR din stații.