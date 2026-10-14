STENOGRAME din ședința PSD. Firea: „Am un doctorat în Nicușor Dan”. Grindeanu amenință miniștrii cu „roșu direct”, Manda cere reformă administrativă

Sorin Grindeanu a recunoscut în ședință în fața colegilor că opțiunea intrării la guvernare este una dificilă, dar a susținut că PSD trebuie să își asume responsabilitatea schimbării direcției țării.

„Alegerea nu e simplă. Lumea așteaptă ca noi să venim și să reparăm ce au făcut oamenii aceștia. Următoarele șase luni vor fi foarte grele. E o bătălie care trebuie dusă și câștigată, pentru că trebuie să facem ce am spus în aprilie anul trecut: să schimbăm direcția”, le-a transmis Grindeanu.

Grindeanu, mesaj pentru viitorii miniștri: „Nu se va arunca cu flori, ci cu rachete”

Președintele PSD a avertizat că miniștrii desemnați de partid vor trebui să facă față atacurilor politice și nemulțumirilor publice încă din primele zile ale mandatului.

„Dacă intrăm, vreau să fiți conștienți în ce intrăm. Nu se va arunca cu flori, ci cu rachete. Cine merge în Guvern trebuie să înțeleagă că nu e cu cartonașe galbene, ci direct roșu. Vreau miniștri care să muncească 24 de ore și să comunice bine”, a spus Grindeanu.

Liderul PSD le-a cerut viitorilor membri ai Executivului să prezinte public situația pe care o vor găsi în ministere și să explice măsurile pe care intenționează să le adopte.

„Vreau să arătați oamenilor ce găsiți acolo și să faceți lucrurile care trebuie pentru a redresa țara. Trebuie să scădem din nemulțumirea publică care există acum”, a continuat acesta.

Gabriela Firea: „Am un doctorat în Nicușor Dan”. De ce consideră că PSD nu putea obține funcția de premier

Gabriela Firea a recunoscut că social-democrații și-ar fi dorit ca viitorul prim-ministru să provină din PSD, dar a susținut că președintele Nicușor Dan nu ar fi acceptat această variantă.

„Firește că ne doream ca premierul să fie al PSD, dar știm foarte bine că președintele Nicușor Dan nu ar fi acceptat asta. Iar eu am un doctorat în Nicușor Dan. Trebuie să limităm, așadar, pierderile și să reducem decalajul între cum ne văd cetățenii și realitate”, a spus Firea.

Europarlamentarul a invocat și îngrijorările privind instabilitatea politică a României, despre care a afirmat că sunt exprimate inclusiv la Bruxelles.

„În Parlamentul European ne întreabă lumea dacă mai suntem capabili să aducem stabilitatea în România. Lumea este îngrijorată pe bună dreptate”, a afirmat Firea.

Aceasta și-a avertizat colegii că miniștrii PSD vor deveni ținte ale atacurilor politice, în special din partea USR, și a cerut partidului să își susțină reprezentanții din Executiv.

„Cei de la USR îi vor transforma în ținte pe miniștrii noștri. Rolul nostru va fi să fim o echipă sincronizată, unită, să nu îi lăsăm pe persoană fizică și să îi sprijinim”, a declarat Firea.

Claudiu Manda cere reforma administrativă: „O vor face alții altfel”

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a insistat că partidul trebuie să propună miniștri care își cunosc domeniile și pot comunica eficient cu publicul.

„Vreau miniștri profesioniști, care să comunice foarte bine și să înțeleagă foarte bine domeniile. Trebuie să livrăm oamenilor ce am promis”, a declarat Manda.

Acesta a cerut și asumarea reformei administrative, avertizând că, dacă PSD nu va conduce acest proces, schimbările vor fi făcute în alte condiții de viitoarele guvernări.

„Și trebuie să venim cu reforma administrativă. Acest lucru este obligatoriu, pentru că o vor face alții altfel”, a spus Manda.

Alfred Simonis: „Am câștigat alegeri ca să guvernăm, nu ca să stăm în opoziție”

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a susținut revenirea PSD la guvernare și a avertizat că partidul nu își poate permite încă doi ani în opoziție.

„Am câștigat alegeri ca să guvernăm. Noi, de șase luni, suntem într-o opoziție dură. Până la alegeri mai sunt doi ani. Noi nu am câștigat alegeri în 2020 și 2024 ca să stăm în opoziție și să ne gândim la 2028”, a spus Simonis.

Acesta a atras atenția că social-democrații trebuie să își asigure suficiente instrumente politice pentru a putea acționa și în eventualitatea în care partidele care susțin învestirea Executivului își vor schimba ulterior poziția.

„Trebuie să avem cu toții pârghiile necesare pentru ca peste șase luni să câștigăm noi, când ei vor vrea să ne lase în ofsaid. Trebuie să guvernăm bine și să luăm deciziile corecte”, a continuat Simonis.

Grindeanu: „Șansa noastră de a scădea AUR este să guvernăm bine”

În discuțiile despre viitorul electoral al partidului, liderii PSD au abordat și competiția cu AUR.

Sorin Grindeanu le-a transmis colegilor că PSD nu poate recupera teren printr-o confruntare bazată exclusiv pe discurs politic și că rezultatele guvernării trebuie să reprezinte principalul răspuns.

„Șansa noastră de a scădea AUR este să guvernăm bine. De țipat, nu câștigăm cu ei. Noi trebuie să guvernăm bine, asta este șansa noastră”, a spus Grindeanu.

PSD a validat 11 propuneri de miniștri. Guvernul Niculescu intră în etapa învestirii

Potrivit informațiilor obținute de Mediafax, conducerea PSD a votat miercuri intrarea la guvernare și a validat 11 propuneri pentru portofoliile care urmează să revină partidului.

Printre numele aprobate se numără Marian Neacșu, propus pentru funcția de vicepremier și ministru de Interne, Alexandru Rogobete la Sănătate, Florin Barbu la Agricultură, Florin Manole la Muncă, Radu Marinescu la Justiție și Ștefan Radu Oprea la Apărare.

Social-democrații au stabilit și o serie de solicitări care urmează să fie discutate cu premierul desemnat, inclusiv măsuri privind indexarea unor venituri și eliminarea contribuției la asigurările sociale de sănătate pentru anumite categorii.

Luca Niculescu este așteptat să depună joi, 15 octombrie, programul de guvernare și lista membrilor Cabinetului la Parlament, potrivit calendarului relatat de Gândul.