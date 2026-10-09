Bagajul de mână, regulă diferită la fiecare companie: dimensiunile admise de Wizz Air, Ryanair, ITA, TAROM și alte linii aeriene

La cel mai ieftin bilet, Ryanair, Wizz Air, Vueling, Volotea și Aeroitalia includ doar un obiect personal de cel mult 40 x 30 x 20 cm, care trebuie pus sub scaunul din față, potrivit La Gazzetta dello Sport. La easyJet, obiectul personal poate fi ceva mai mare, de 45 x 36 x 20 cm.

Low-cost: trolerul se plătește separat

Bagajul care se pune în compartimentul de deasupra scaunelor se plătește separat sau este inclus în tariful cu îmbarcare prioritară. Și aici easyJet permite cele mai mari dimensiuni, 56 x 45 x 25 cm. La celelalte companii low-cost, limita este de 55 x 40 x 20 cm, cu o greutate maximă de regulă de 10 kg. La Volotea, cele 10 kg se referă la geanta mică și trolerul împreună.

Companiile naționale: trolerul, de regulă inclus

Companiile naționale includ în general trolerul în cel mai ieftin tarif. La ITA Airways, geanta de sub scaun poate avea cel mult 40 x 30 x 15 cm, iar trolerul 55 x 40 x 23 cm, cu o greutate maximă de 8 kg. Dimensiuni asemănătoare au și majoritatea celorlalte companii de bandieră, precum Turkish Airlines.

TAROM include bagajul de mână în toate biletele. Acesta poate avea cel mult 55 x 40 x 20 cm și 10 kg.

Air France și KLM fac excepție: tariful de bază include doar o geantă mică de 40 x 30 x 15 cm, iar trolerul de 55 x 35 x 25 cm intră doar în tariful superior. Pe zborurile lungi, American Airlines include la cel mai mic tarif un obiect personal de 45 x 35 x 20 cm și un troler de 56 x 36 x 23 cm.

Qatar Airways și Emirates oferă încă din tariful de bază un bagaj de cală de 25 kg și un bagaj de mână de 7 kg, în timp ce Etihad include doar bagajul de mână de 7 kg.

Ce se schimbă din 2027

Parlamentul European a aprobat pe 7 iulie, cu 646 de voturi pentru, revizuirea regulamentului privind drepturile pasagerilor aerieni. Companiile vor trebui să afișeze de la început prețul biletului cu bagajul de mână inclus, iar tarifele mai ieftine, fără troler, vor rămâne doar o opțiune pentru cei care aleg să călătorească ușor.

Noile reguli garantează un obiect personal gratuit și un bagaj de mână de cel mult 100 cm în total (lungime, lățime și înălțime) și 7 kg, inclus în preț. Ele ar urma să se aplice din a doua jumătate a lui 2027, după aprobarea Consiliului UE și perioada de adaptare a companiilor.

Directorul Ryanair, Michael O’Leary, a avertizat că biletele de 20 de euro ar putea ajunge să coste în jur de 90 de euro dacă prețul afișat trebuie să includă al doilea bagaj în cabină. El susține și că avioanele nu au compartimente suficient de mari pentru ca toți pasagerii să urce cu două bagaje.